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Neun Einsätze für Hauptfeuerwache Villach

Kärnten
29.06.2026 10:42
Der Batteriespeicher einer PV-Anlage hatte auf einem Campingplatz zu brennen begonnen
Der Batteriespeicher einer PV-Anlage hatte auf einem Campingplatz zu brennen begonnen(Bild: HFW Villach)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Einen einsatzreichen Sonntag hatten die Kräfte der Hauptfeuerwache Villach bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad zu absolvieren. Neun mal rückten die Feuerwehrmänner aus. 

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Bereits kurz nach Mitternacht erfolgte Sonntag die erste Alarmierung für die Hauptfeuerwache Villach: Nach einem Wasserschaden mussten im Stadtteil Lind Pumparbeiten durchgeführt werden. 

Nur kurze Zeit später ging es zu einer Wohnungsöffnung und am Vormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem manövrierunfähigen Elektroboot am Ossiacher See gerufen. Ein Ausrücken des Feuerwehrbootes war allerdings nicht erforderlich, da die Sattendorfer Wasserretter das Boot bereits sichern und abschleppen konnten.

Der Brand einer Photovoltaik-Speicherbatterie auf dem Campingplatz in Vassach beschäftigte die Feuerwehrkräfte der Hauptfeuerwache und Vassach kurz nach 13 Uhr. „Eine Person führte bereits vor unserem Eintreffen erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher durch und konnte dadurch eine weitere Brandausbreitung verhindern“, berichtet Kommandant-Stellvertreter Martin Regenfelder. 

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Die Batterie wurde geborgen, in ein Wasserbad eingelegt und zur weiteren Beobachtung sicher ins Feuerwehrzentrum transportiert. Der Löschende wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Villach gebracht.

Zwei Ölspuren galt es am Nachmittag zu binden, und abends wurden die Einsatztaucher zu einer Suchaktion angefordert. Regenfelder: „Glücklicherweise konnte der Einsatz bereits während der Anfahrt storniert werden, da die vermisste Person unverletzt aufgefunden wurde.“

Zum letzten Mal rückte die Hauptfeuerwache zu einer Tierrettung bei der Alpen-Adria-Brücke aus. Hier waren drei Tauben gemeldet, die sich in einem Netz verfangen haben. Als die Kräfte eintrafen, waren aber keine mehr in Not und es konnte zurück ins Feuerwehrzentrum gehen. „Trotz der hohen sommerlichen Temperaturen von weit über 30 Grad wurden sämtliche Einsätze freiwillig, professionell und unentgeltlich abgearbeitet“, bedankt sich Regenfelder bei allen Kräften.

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