Neun Einsätze für Hauptfeuerwache Villach

Zum letzten Mal rückte die Hauptfeuerwache zu einer Tierrettung bei der Alpen-Adria-Brücke aus. Hier waren drei Tauben gemeldet, die sich in einem Netz verfangen haben. Als die Kräfte eintrafen, waren aber keine mehr in Not und es konnte zurück ins Feuerwehrzentrum gehen. „Trotz der hohen sommerlichen Temperaturen von weit über 30 Grad wurden sämtliche Einsätze freiwillig, professionell und unentgeltlich abgearbeitet“, bedankt sich Regenfelder bei allen Kräften.