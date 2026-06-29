Schüler auf Entdeckungstour durch den Nationalpark

Urkundenübergabe im Outdoor-Klassenzimmer

Das Abschlussfest bildete den feierlichen Abschluss dieser gemeinsamen und spannenden Wissensreise. „Wer als Kind Natur erlebt, versteht ihren Wert ein Leben lang. Genau deshalb ist das Partnerschulprojekt des Nationalparks Hohe Tauern so wertvoll. Sie nehmen Wissen, Neugier und Wertschätzung mit und genau das brauchen wir, um unsere Naturjuwele auch für die kommenden Generationen zu bewahren“, so Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.