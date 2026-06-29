Schüler auf Entdeckungstour durch den Nationalpark

Vier Jahre lang gab es für die Kids der Nationalpark-Partnerschulen die Natur im Unterricht. Nun wurde Abschied gefeiert.
Die Kinder der vierten Klassen der Volksschulen Mallnitz, Obervellach, Malta, Mörtschach, Winklern, Großkirchheim und Heiligenblut werden im Herbst aufs Gymnasium oder die Mittelschule wechseln. Beim Abschlussfest der Nationalpark-Partnerschulen kamen die 77 Kids in Mallnitz zum gemeinsamen Abschlussfest zusammen.
Bei den Partnerschulen steht der Nationalpark auf dem Unterrichtsplan. In den vergangenen Jahren unternahmen sie spannende Exkursionen, es gab praxisnahen Unterricht und bei jährlich wechselnden Schwerpunkten rund um Artenvielfalt, Lebensräume und Ressourcenschutz erlebten die Kleine die Natur hautnah. Dabei wurde jede Klasse von einem der zahlreichen Nationalpark-Ranger begleitet.
Urkundenübergabe im Outdoor-Klassenzimmer
Das Abschlussfest bildete den feierlichen Abschluss dieser gemeinsamen und spannenden Wissensreise. „Wer als Kind Natur erlebt, versteht ihren Wert ein Leben lang. Genau deshalb ist das Partnerschulprojekt des Nationalparks Hohe Tauern so wertvoll. Sie nehmen Wissen, Neugier und Wertschätzung mit und genau das brauchen wir, um unsere Naturjuwele auch für die kommenden Generationen zu bewahren“, so Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.
Bei verschiedenen Stationen und Workshops konnten die Mädchen und Burschen nochmals gemeinsam die Natur mit allen Sinnen erleben. Der Höhepunkt war dann die feierliche Übergabe der Urkunden im Outdoor-Klassenzimmer des Nationalparks.
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