Pflanzliches Öl im Tank: Schnapsidee aus Raps?

Auch Motorenhersteller scheinen sich um die Umwelt zu sorgen. Neben der E-Mobilität sollen auch andere saubere Technologien zum Einsatz kommen – etwa HVO. Was hat es damit auf sich?
HVO, was ist das? Das ist die Abkürzung für „Hydrotreated Vegetable Oil“, also mit Wasserstoff behandeltes pflanzliches Öl. Pflanzliches Öl – das ist das, was wir essen, nach mehrheitlicher Medizinermeinung auch essen sollten. Und nicht so viel Schweineschmalz. Obwohl ja das originale Wiener Schnitzel mit Schmalz herausgebacken wird – aber das führt zu einer ganz anderen Debatte. Bleiben wir beim Pflanzenöl. Diesbezüglich existiert schon seit geraumer Zeit ein Verfahren, um aus Ölen einen Dieselersatz herzustellen – und zwar durch sogenannte Umesterung. Fette, egal ob tierisch oder pflanzlich, sind Verbindungen einer Fettsäure mit dem Alkohol Glyzerin. Ein Glyzerinmolekül kann drei Fettsäuren an sich binden, es entsteht ein unförmiges Gebilde mit beispielsweise 51 Kohlenstoffatomen.
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