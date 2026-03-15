Freund der Bauern, Unterstützer der Arbeiter

„Nach heutigen Begriffen vereinigte er die Ämter und Funktionen des Landeshauptmannes, des Landtagspräsidenten und des Landesamtsdirektors in einer Hand. Gleichzeitig war er oberste Schulbehörde, Kirchenaufsichtsorgan usw.“ So umreißt der Historiker Alois Niederstätter eine bedeutende Persönlichkeit, die am Beginn der Frühindustrialisierung die politischen Geschicke Vorarlbergs lenkte – Johann Nepomuk Ebner von Rofenstein (1790 – 1876). Vermutlich wäre der Ritter von Rofenstein völlig dem Vergessen anheimgefallen, hätte er nicht ein einzigartiges schriftliches Zeugnis hinterlassen – seine Tagebücher.