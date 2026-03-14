Was nötig ist, damit EU digital mithalten kann

Europa will sich aus den Fängen der US-Techriesen befreien und souveräner werden. Dazu muss die Wirtschaft selbstbewusster werden. Im „Krone“-Interview stellen EU-Beraterin und Ökonomin Cristina Caffarra sowie A1-Vorstand Thomas Arnoldner der EU ein Zeugnis aus: Brüssel lähmt sich selbst, Tech-Riesen wie in den USA entstehen bei uns gar nicht.