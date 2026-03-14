Was nötig ist, damit EU digital mithalten kann
Ökonomin Caffarra
Europa will sich aus den Fängen der US-Techriesen befreien und souveräner werden. Dazu muss die Wirtschaft selbstbewusster werden. Im „Krone“-Interview stellen EU-Beraterin und Ökonomin Cristina Caffarra sowie A1-Vorstand Thomas Arnoldner der EU ein Zeugnis aus: Brüssel lähmt sich selbst, Tech-Riesen wie in den USA entstehen bei uns gar nicht.
Nokia, Ericsson, Blackberry – Europa startete stark ins digitale Zeitalter, doch mittlerweile ist das 20 Jahre her und der Tech-Markt fest in amerikanischer und asiatischer Hand. Mit strategischen Folgen: 70 Prozent unserer Daten liegen bei US-Cloud-Anbietern. Microsoft, Amazon und Co. sind nicht wegzudenken. Die USA üben Macht aus. Die EU ist eine „digitale Kolonie“.
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