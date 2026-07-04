Wie die EU-Autobranche die Kurve kratzen könnte

Das wäre vor Kurzem noch undenkbar gewesen: Vier Fabriken in Deutschland und 100.000 Mitarbeiter könnten laut Insidern dem dramatischen Sparkurs bei VW zum Opfer fallen, den Konzernchef Oliver Blume nächste Woche präsentieren wird. Mehrere Topmanager halten den Riesen laut einem internen Papier bereits für existenziell gefährdet.