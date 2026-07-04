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Wie die EU-Autobranche die Kurve kratzen könnte

Wirtschaft
05.07.2026 14:36
Mit billigerer Produktion sowie Vorsprung bei Batterien und Digitalisierung überrollen BYD & Co. ...
Mit billigerer Produktion sowie Vorsprung bei Batterien und Digitalisierung überrollen BYD & Co. zusehends Europas Autohersteller.(Bild: AFP/APA/STR)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Mit einem drastischen Sparkurs samt Werksschließungen und Personalabbau wollen VW, Mercedes und andere den Totalschaden verhindern, von dem auch unsere Zulieferer betroffen wären. Was jetzt notwendig wäre, um wieder Gas zu geben, verrät Deutschlands „Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer im Gespräch mit der „Krone“: 

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Das wäre vor Kurzem noch undenkbar gewesen: Vier Fabriken in Deutschland und 100.000 Mitarbeiter könnten laut Insidern dem dramatischen Sparkurs bei VW zum Opfer fallen, den Konzernchef Oliver Blume nächste Woche präsentieren wird. Mehrere Topmanager halten den Riesen laut einem internen Papier bereits für existenziell gefährdet.

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