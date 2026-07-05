Erdöl-Länder beschlossen höhere Produktion

Trotz fallender Ölpreise haben sich die Erdöl fördernden Länder auf eine höhere Produktion ab August geeinigt. Bereits im Juni und Juli hatte es eine ähnliche Ausweitung gegeben. Allerdings standen diese Erhöhungen eher auf dem Papier, weil die Meeresenge von Hormuz für Tanker wichtiger Produzenten wie Saudi-Arabien oder Kuwait wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran geschlossen war.
Die Staatengruppe, zu der die OPEC-Länder und andere Produzenten wie Russland gehören, einigte sich am Sonntag auf eine Erhöhung der Fördermenge um 188.000 Barrel am Tag, wie die OPEC+ mitteilte.
Trotz der Lieferengpässe sind die Ölpreise wieder auf Vorkriegsniveau: So notiert die Nordseesorte Brent inzwischen bei 72 Dollar (rund 63 Euro) je Barrel, nachdem in der Spitze dafür 120 Dollar (rund 104 Euro) fällig wurden. Gründe dafür sind eine niedrigere Nachfrage aus China, mehr Exporte von Produzenten außerhalb der Golfregion und die koordinierte Freigabe strategischer Reserven zahlreicher Länder.
Nach dem Iran-Krieg nun Normalisierung erwartet
Viele Marktteilnehmer erwarten, dass sich die weltweite Ölproduktion normalisieren wird, weil es zwischen den USA und dem Iran zumindest eine vorläufige Verständigung auf ein Ende der Kämpfe gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.