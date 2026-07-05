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Trotz fallender Preise

Erdöl-Länder beschlossen höhere Produktion

Wirtschaft
05.07.2026 15:11
Die jüngsten Beschlüsse dürften die Erdölpreis weiter drücken.
Die jüngsten Beschlüsse dürften die Erdölpreis weiter drücken.(Bild: TURAN SEZER – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz fallender Ölpreise haben sich die Erdöl fördernden Länder auf eine höhere Produktion ab August geeinigt. Bereits im Juni und Juli hatte es eine ähnliche Ausweitung gegeben. Allerdings standen diese Erhöhungen eher auf dem Papier, weil die Meeresenge von Hormuz für Tanker wichtiger Produzenten wie Saudi-Arabien oder Kuwait wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran geschlossen war.

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Die Staatengruppe, zu der die OPEC-Länder und andere Produzenten wie Russland gehören, einigte sich am Sonntag auf eine Erhöhung der Fördermenge um 188.000 Barrel am Tag, wie die OPEC+ mitteilte.

Trotz der Lieferengpässe sind die Ölpreise wieder auf Vorkriegsniveau: So notiert die Nordseesorte Brent inzwischen bei 72 Dollar (rund 63 Euro) je Barrel, nachdem in der Spitze dafür 120 Dollar (rund 104 Euro) fällig wurden. Gründe dafür sind eine niedrigere Nachfrage aus China, mehr Exporte von Produzenten außerhalb der Golfregion und die koordinierte Freigabe strategischer Reserven zahlreicher Länder.

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