Erdöl-Länder beschlossen höhere Produktion

Trotz fallender Ölpreise haben sich die Erdöl fördernden Länder auf eine höhere Produktion ab August geeinigt. Bereits im Juni und Juli hatte es eine ähnliche Ausweitung gegeben. Allerdings standen diese Erhöhungen eher auf dem Papier, weil die Meeresenge von Hormuz für Tanker wichtiger Produzenten wie Saudi-Arabien oder Kuwait wegen des Krieges zwischen den USA und dem Iran geschlossen war.