Doch keine Rückkehr von Uber Eats nach Österreich

Uber hatte die Expansionspläne für Uber Eats erst Mitte Februar angekündigt. Geplant war der Markteintritt neben Österreich in Norwegen, Griechenland, Dänemark, Finnland, Tschechien und Rumänien. In Finnland und Dänemark ist der Marktstart bereits erfolgt, laut „FT“ wertet Uber diesen als großen Erfolg.