Doch keine Rückkehr von Uber Eats nach Österreich

Nach seinem Rückzug im Jahr 2019 wollte der Essenslieferdienst Uber Eats erneut den Sprung nach Österreich wagen. Doch nun dürften diese Expansionspläne wieder vom Tisch sein.
Laut einem Bericht der „Financial Times“ hat der US-Fahrdienstvermittler Uber den Großteil seiner geplanten Expansion bei Essenslieferungen in Europa gestoppt. Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen Konkurrenten Delivery Hero, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider.
Expansionspläne im Februar angekündigt
Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, hieß es in dem Bericht weiter. Betroffen ist demzufolge auch Österreich.
Uber hatte die Expansionspläne für Uber Eats erst Mitte Februar angekündigt. Geplant war der Markteintritt neben Österreich in Norwegen, Griechenland, Dänemark, Finnland, Tschechien und Rumänien. In Finnland und Dänemark ist der Marktstart bereits erfolgt, laut „FT“ wertet Uber diesen als großen Erfolg.
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