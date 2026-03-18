„Peaky Blinders“: Gab es Thomas Shelby wirklich?

Die Shelbys sind wieder im Geschäft! Am 20. März kehrt die britische Erfolgsserie „Peaky Blinders“ bei Netflix zurück auf die Leinwand – und das erstmals in Spielfilmlänge. Gab es die legendäre Verbrechergang aus Birmingham aber wirklich? Wer war der „echte“ Thomas Shelby? Krone+ auf historischer Spurensuche.
Die in 183 Ländern zu sehende BBC-Serie „Peaky Blinders“ gilt als einer der erfolgreichsten britischen TV-Exporte überhaupt. Millionen Fans rund um den Globus lieben die Geschichte vom Aufstieg der Gangster-Familie Shelby, die mit viel Hirnschmalz und brutaler Gewalt ihre Rivalen ausschaltet. Nach sechs Staffeln und 36 Folgen war im Februar 2022 Schluss. Vorerst.
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