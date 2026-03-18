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„Peaky Blinders“: Gab es Thomas Shelby wirklich?

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18.03.2026 14:48
Oscar-Gewinner Cillian Murphy kehrt als Gangsterboss Thomas Shelby für ein finales Gefecht ...
Oscar-Gewinner Cillian Murphy kehrt als Gangsterboss Thomas Shelby für ein finales Gefecht zurück.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Die Shelbys sind wieder im Geschäft! Am 20. März kehrt die britische Erfolgsserie „Peaky Blinders“ bei Netflix zurück auf die Leinwand – und das erstmals in Spielfilmlänge. Gab es die legendäre Verbrechergang aus Birmingham aber wirklich? Wer war der „echte“ Thomas Shelby? Krone+ auf historischer Spurensuche.

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Die in 183 Ländern zu sehende BBC-Serie „Peaky Blinders“ gilt als einer der erfolgreichsten britischen TV-Exporte überhaupt. Millionen Fans rund um den Globus lieben die Geschichte vom Aufstieg der Gangster-Familie Shelby, die mit viel Hirnschmalz und brutaler Gewalt ihre Rivalen ausschaltet. Nach sechs Staffeln und 36 Folgen war im Februar 2022 Schluss. Vorerst.

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