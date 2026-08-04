„Blade Runner“: Der Science-Fiction-Kult lebt

Das Original war seiner Zeit voraus und wurde erst später zum Kult – heute ist der Science-Fiction-Kultfilm „Blade Runner“ (1982) nicht mehr aus der Filmwelt wegzudenken. Nach der gelungenen Fortsetzung „Blade Runner 2049“ (2017) folgt nun eine Streaming-Serie mit weiblichen Hauptrollen.
Man kennt ihn aus „Star Wars“, „Indiana Jones“, „Auf der Flucht“ oder „Frantic“, aber als seinen persönlichen Lieblingsfilm aus seiner Vita hat Harrison Ford einst „Blade Runner“ auserkoren. Als der Film von Ridley Scott 1982 in die Kinos kam, waren Kritiker und Publikum noch heillos überfordert – erst im Laufe der Jahre avancierte er zum Kult und wird noch heute regelmäßig unter den besten Science-Fiction-Filmen aller Zeiten gelistet.
Ford und Scott bekamen sich während der Dreharbeiten so stark in die Haare, dass sie fast 35 Jahre lang kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Erst für die lange erwartete Fortsetzung „Blade Runner 2049“, in der Ford noch einmal in die Rolle von Rick Deckard schlüpfte und Scott als Produzent fungierte, fand man 2017 wieder zusammen. In der äußerst gelungenen Erweiterung der Grundgeschichte von Regisseur Denis Villeneuve glänzte Hollywood-Beau Ryan Gosling als Jäger der „Replikanten“. Das grobe Themenfeld des Menschen und seiner Parallelschöpfung hat in Zeiten von künstlicher Intelligenz jedenfalls an Interesse gewonnen.
Der nächste Schritt ist nun eine vorerst im November anlaufende Serien-Fortsetzung „Blade Runner 2099“ mit Hunter Schafer und Michelle Yeoh in den Hauptrollen auf Amazon Prime. Neben der Frauenpower darf man sich wohl wieder auf eine Mischung aus düsterem Cyberpunk, Film-Noir-Anleihen und philosophischen Fragestellungen freuen. Es bleibt abzuwarten, ob die industrielle Düsternis und die beklemmende Atmosphäre der Filme gehalten werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.