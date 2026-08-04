„Blade Runner“: Der Science-Fiction-Kult lebt

Ford und Scott bekamen sich während der Dreharbeiten so stark in die Haare, dass sie fast 35 Jahre lang kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Erst für die lange erwartete Fortsetzung „Blade Runner 2049“, in der Ford noch einmal in die Rolle von Rick Deckard schlüpfte und Scott als Produzent fungierte, fand man 2017 wieder zusammen. In der äußerst gelungenen Erweiterung der Grundgeschichte von Regisseur Denis Villeneuve glänzte Hollywood-Beau Ryan Gosling als Jäger der „Replikanten“. Das grobe Themenfeld des Menschen und seiner Parallelschöpfung hat in Zeiten von künstlicher Intelligenz jedenfalls an Interesse gewonnen.