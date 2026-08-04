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Serie im November

„Blade Runner“: Der Science-Fiction-Kult lebt

Unterhaltung
04.08.2026 05:00
Starbesetzung bei „Blade Runner 2049“: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas und Jared Leto.
Starbesetzung bei „Blade Runner 2049“: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas und Jared Leto.(Bild: Netflix)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Das Original war seiner Zeit voraus und wurde erst später zum Kult – heute ist der Science-Fiction-Kultfilm „Blade Runner“ (1982) nicht mehr aus der Filmwelt wegzudenken. Nach der gelungenen Fortsetzung „Blade Runner 2049“ (2017) folgt nun eine Streaming-Serie mit weiblichen Hauptrollen.

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Man kennt ihn aus „Star Wars“, „Indiana Jones“, „Auf der Flucht“ oder „Frantic“, aber als seinen persönlichen Lieblingsfilm aus seiner Vita hat Harrison Ford einst „Blade Runner“ auserkoren. Als der Film von Ridley Scott 1982 in die Kinos kam, waren Kritiker und Publikum noch heillos überfordert – erst im Laufe der Jahre avancierte er zum Kult und wird noch heute regelmäßig unter den besten Science-Fiction-Filmen aller Zeiten gelistet.

Daten & Fakten zu „Blade Runner“

  • Die Rolle von Harrison Ford hätte Robert Mitchum oder Dustin Hoffman spielen sollen
  • Für das Original wurden nur 90 Special-Effects-Aufnahmen gemacht
  • Es existieren insgesamt sieben Filme vom Original mit unterschiedlichen Schnittversionen
  • Der Soundtrack von Vangelis wurde erst 1994 als Album veröffentlicht.

Ford und Scott bekamen sich während der Dreharbeiten so stark in die Haare, dass sie fast 35 Jahre lang kein Wort mehr miteinander gesprochen haben. Erst für die lange erwartete Fortsetzung „Blade Runner 2049“, in der Ford noch einmal in die Rolle von Rick Deckard schlüpfte und Scott als Produzent fungierte, fand man 2017 wieder zusammen. In der äußerst gelungenen Erweiterung der Grundgeschichte von Regisseur Denis Villeneuve glänzte Hollywood-Beau Ryan Gosling als Jäger der „Replikanten“. Das grobe Themenfeld des Menschen und seiner Parallelschöpfung hat in Zeiten von künstlicher Intelligenz jedenfalls an Interesse gewonnen.

Michelle Yeoh und Hunter Schafer werden wohl ab November in der Amazon-Prime-Serie „Blade Runner ...
Michelle Yeoh und Hunter Schafer werden wohl ab November in der Amazon-Prime-Serie „Blade Runner 2099“ zu sehen sein.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Der nächste Schritt ist nun eine vorerst im November anlaufende Serien-Fortsetzung „Blade Runner 2099“ mit Hunter Schafer und Michelle Yeoh in den Hauptrollen auf Amazon Prime. Neben der Frauenpower darf man sich wohl wieder auf eine Mischung aus düsterem Cyberpunk, Film-Noir-Anleihen und philosophischen Fragestellungen freuen. Es bleibt abzuwarten, ob die industrielle Düsternis und die beklemmende Atmosphäre der Filme gehalten werden können.

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