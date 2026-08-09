Katzen als wandelnde Schimpfwort-Kanonen

Es war ein Herzensprojekt: „Ich bin schon mein ganzes Leben lang besessen von Katzen. Sie sind cool, lustig, verschmust und aggressiv – oft alles binnen einer Minute. Ich will, dass jeder Katzen so liebt wie ich. Deshalb habe ich diese Show gemacht.“ Aufgezogen hat Gervais die sechs nur 15-minütigen Folgen wie eine klassische Sitcom. Aber eine sehr vulgäre. Die Streuner sind asozial, aggressiv und beleidigen sich gegenseitig am laufenden Band. Bitte nicht den Fehler machen, diese Serie Kindern zu zeigen, denn Gervais Katzen sind wandelnde Schimpfwort-Kanonen und haben es sich zur Aufgabe gemacht, alle Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten.