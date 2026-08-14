„Mein bester Freund, seine Freundin und ich“

Gleich und gleich gesellt sich bekanntlich gern. So auch im Falle von Olli (Kostja Ullmann) und Matze (David Kross). Beide von ihren anderen Mitschülerinnen und Mitschülern verschmäht, finden sie Trost und eine Freundschaft für die Ewigkeit ineinander. Die beiden sind so unzertrennlich, dass sie mit Anfang dreißig nicht nur den Arbeitsplatz in einem Maklerbüro, sondern auch immer noch eine Wohnung miteinander teilen. Der Umstand, dass sie fast jede freie Sekunde miteinander verbinden, in der die beiden es tunlichst vermeiden, sich ihrem Erwachsenen-Dasein zu stellen, hindert sie natürlich nicht daran, eine gemeinsame Weltreise zu planen, die schon bald losgehen soll. Doch die sieht Olli nun in Gefahr, nämlich seitdem Matze Zahnärztin Rebecca (Janina Uhse) kennen und lieben gelernt hat. Der Kampf um Matzes Herz und Aufmerksamkeit ist eröffnet. Und wie man weiß: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt – sogar eine Runde Fäkalien-Quartett oder eine mutwillig in Brand gesetzte Küchenzeile.