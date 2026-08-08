„Scherben“ bringen Glück und packenden Thriller

Umwerfend inszeniert

Wie seine Protagonisten, hat auch Serienschöpfer Ryan Murphy („Nip/Tuck“, „Glee“, „American Horror Storys“), den einen oder anderen Fehler begangen. Ein kolossaler aus jüngster Vergangenheit war etwa die Serie „All’s Fair“ mit Kim Kardashian. „Love Story“ – die tragische Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette, ließ Murphy wieder zur Höchstform auflaufen und die Kollaboration mit Ellis scheint sich nun als absolute Traumpaarung zu entpuppen. Murphys Liebe zum Detail und kühner Ästhetik und Ellis’ kühler, sachlicher Schreibstil verschmelzen zu einem großartigen Schauspiel, das von jungen Talenten getragen wird. Kenner dürfen sich obendrein in zahlreichen 80-er-Jahre-Meta-Ebenen verlieren. Die offensichtlichste ist wohl das Casting der Kinder der 80er-Ikonen Cindy Crawford (Kaia Gerber) und Richard Gere (Homer Gere). Für alle Nicht-80er-Kinder bleibt ein spannender, optisch sowie inhaltlich umwerfend inszenierter Scherbenhaufen in Thrillerform. Und Scherben, zumindest die von „The Shards“, bringen definitiv Glück.