Hülsenfrüchte: Kleine Bohne mit großer Wirkung

Praktische Umsetzung

Wie sich das in die Ernährung umsetzen lässt: Fleisch in Laibchen, Saucen und Eintöpfen ersetzt man teilweise oder vollständig. Bei Aufstrichen werden Hülsenfrüchte als Basis genommen, wie im Hummus oder in Bohnencremes. Tofu und Tempeh, die aus Sojabohnen hergestellt werden, zählen ebenfalls zu den Hülsenfrucht-Produkten. Hülsenfrüchte sind alles andere als neu in der österreichischen Küche. Klassiker wie Linsen mit Semmelknödel, Bohnengulasch und Rahmfisolen zeigen, wie vielseitig und schmackhaft sie sind. Wer sie häufiger in den Speiseplan einbaut, tut damit sowohl seinem Körper als auch der Umwelt etwas Gutes.