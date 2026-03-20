Schlafapnoe: Schnarchen ist mehr als „nur“ Lärm

Anders sieht es bei der sogenannten obstruktiven Schlafapnoe (OSA) aus: „Hier kommt es immer wieder zu kurzen Atemaussetzern, weil die oberen Atemwege verengt oder sogar blockiert werden. Durch unterbewusste Weckreaktionen mit lauten Schnarchgeräuschen und dadurch fehlende Tiefschlafphasen sowie Sauerstoffentsättigungen kann sich der Körper nicht mehr ausreichend regenerieren. Dann besteht ein höheres Risiko, an Herz-Kreislaufleiden oder Diabetes mellitus zu erkranken“, berichtet der Facharzt. Oft bemerken Betroffene selbst nichts von ihren „nächtlichen Eskapaden“ und der drohenden Gefahr.