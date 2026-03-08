Bauer lässt Käse nach 130-jährigem Rezept reifen

Zell und RB Juniors fordern italienische Teams
Traditioneller Lungauer Ziegelkäse – hat mit Ziegen nichts zu tun – geht auf das Jahr 1895 zurück: Landwirt Hans Moser forschte dazu in historischen Dokumenten und stieß auf ein uraltes Rezept. Jetzt will er die besondere Käsesorte wiederbeleben.
Seine zwölf Jersey-Rinder sind kleiner als Kühe aus unseren Breiten. Und die Exoten von der britischen Kanal-Insel, die im Lungau nicht überall ernst genommen werden, geben hochwertige Milch. Für ein besonderes Käse-Rezept sei das wie geschaffen, meint Anthoferbauer Hans Moser, der auf seinem Hof im St. Michaeler Ortsteil Oberweißburg auch eine eigene, kleine Hof-Käserei betreibt.
