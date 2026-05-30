Mit Schere Touristen bedroht und Rucksack geraubt

Ein Raubüberfall beschäftigte die Salzburger Polizei in der Nacht auf Freitag: Ein Rumäne (20) packte in der Wolf-Dietrich-Straße im Salzburger Stadtzentrum eine Schere aus, bedrohte damit einen Schweizer (52). Nach einem Faustschlag ins Gesicht raubte er den Rucksack des Touristen.