Mit Schere Touristen bedroht und Rucksack geraubt

Ein Raubüberfall beschäftigte die Salzburger Polizei in der Nacht auf Freitag: Ein Rumäne (20) packte in der Wolf-Dietrich-Straße im Salzburger Stadtzentrum eine Schere aus, bedrohte damit einen Schweizer (52). Nach einem Faustschlag ins Gesicht raubte er den Rucksack des Touristen.
Der Überfall geschah laut Polizeibericht in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr. Mit einer Schere bedrohte ein rumänischer Staatsbürger (20) einen Schweizer. Daraufhin schlug er seinem Opfer ins Gesicht. Der 20-Jährige griff sich den Rucksack und flüchtete.
Doch Polizisten konnten den mutmaßlichen Räuber rasch festnehmen. Er wurde bereits in die Justizanstalt nach Salzburg gebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.
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