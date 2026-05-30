Trainer wieder froh: „Das war Seekirchen-like!“

Seine Worte scheinen gewirkt zu haben! Noch in der vergangenen Woche kritisierte Seekirchens Trainer Mario Lakpkalo die lasche Einstellung seiner Spieler, gestern zeigte seine Truppe die richtige Reaktion. In einer wilden Partie gegen Dornbirn stand am Ende ein knapper 4:3-Heimerfolg. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr verdienter Sieg. In den letzten beiden Spielen haben wir viel vermissen lassen. Das war dieses Mal aber wieder Seekirchen-Like“, sagte Lapkalo nach dem Dreier gegen die Vorarlberger.