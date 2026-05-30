Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik in Vorwoche

Trainer wieder froh: „Das war Seekirchen-like!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.05.2026 19:31
Konnte nach Kritik in der Vorwoche wieder strahlen: Seekirchens Mario Lapkalo.
Konnte nach Kritik in der Vorwoche wieder strahlen: Seekirchens Mario Lapkalo.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Philip Kirchtag
Von Mathias Funk und Philip Kirchtag

Gleich sieben Treffer gab es im Westliga-Topspiel zwischen Seekirchen und Dornbirn. Die Wallerseer setzten sich dabei knapp durch und brachten den Trainer trotz der drei Gegentore wieder zum lächeln. Auch Kuchl gewann daheim gegen Ländle-Klub Lustenau. Auf ihrer Regionalliga-Abschiedstournee kassierte Bischofshofen eine Niederlage. Pinzgau musste sich Altach beugen. 

0 Kommentare

Seine Worte scheinen gewirkt zu haben! Noch in der vergangenen Woche kritisierte Seekirchens Trainer Mario Lakpkalo die lasche Einstellung seiner Spieler, gestern zeigte seine Truppe die richtige Reaktion. In einer wilden Partie gegen Dornbirn stand am Ende ein knapper 4:3-Heimerfolg. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr verdienter Sieg. In den letzten beiden Spielen haben wir viel vermissen lassen. Das war dieses Mal aber wieder Seekirchen-Like“, sagte Lapkalo nach dem Dreier gegen die Vorarlberger.

Auch Kuchl gewann daheim, bezwang Lustenau mit 3:1. „Keine besondere Leistung, aber nach einem Sieg kann man nicht meckern“, meinte Coach Tom Hofer.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Nichts zu holen gab’s indes für Bischofshofen. Die Pongauer, die bis morgen Zeit haben, einen Platz für die Salzburger Liga einzureichen, verloren bei Imst mit 0:2. „Verdient, weil der Gegner physisch stärker war“, gestand Betreuer Sean Caldwell. Auch Pinzgau unterlag – 0:2 in Altach. „Der Wille ist da, aber wir sind einfach ungefährlich“, meinte Interimstrainer Arnold Benedek.

Lesen Sie auch:
Übernimmt FC Pinzgau: Thomas Eder.
„Passt einfach!“
FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer
28.05.2026

Verhandlungen mit Ex-Austria-Stürmer Zottl vor Abschluss
Damit die Pinzgauer kommende Saison gefährlicher auftreten, verhandelt man derzeit mit einem neuen Stürmer. Wie berichtet haben in Saalfeldener Interesse an Ex-Austrianer Joe Zottl. „Wir wollen ihn bei uns haben und sind derzeit am verhandeln. Wir hoffen, dass wir bis Mittwoch Klarheit haben“, sagte Sportboss Tamas Tandari. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
30.05.2026 19:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
107.452 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.979 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
89.566 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1827 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1480 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1109 mal kommentiert
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Kritik in Vorwoche
Trainer wieder froh: „Das war Seekirchen-like!“
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Im Heim-Derby zurück auf den Aufstiegszug
In Italien
Nächstes Finale für Salzburger Tennis-Ass
Sepp Klingler ist tot
„Mit ihm verliere ich einen wunderbaren Freund“
Nach Krankheit
Große Trauer! Präsident starb kurz nach Derbysieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf