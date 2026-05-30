Trainer wieder froh: „Das war Seekirchen-like!“

Gleich sieben Treffer gab es im Westliga-Topspiel zwischen Seekirchen und Dornbirn. Die Wallerseer setzten sich dabei knapp durch und brachten den Trainer trotz der drei Gegentore wieder zum lächeln. Auch Kuchl gewann daheim gegen Ländle-Klub Lustenau. Auf ihrer Regionalliga-Abschiedstournee kassierte Bischofshofen eine Niederlage. Pinzgau musste sich Altach beugen.
Seine Worte scheinen gewirkt zu haben! Noch in der vergangenen Woche kritisierte Seekirchens Trainer Mario Lakpkalo die lasche Einstellung seiner Spieler, gestern zeigte seine Truppe die richtige Reaktion. In einer wilden Partie gegen Dornbirn stand am Ende ein knapper 4:3-Heimerfolg. „Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ein sehr verdienter Sieg. In den letzten beiden Spielen haben wir viel vermissen lassen. Das war dieses Mal aber wieder Seekirchen-Like“, sagte Lapkalo nach dem Dreier gegen die Vorarlberger.
Auch Kuchl gewann daheim, bezwang Lustenau mit 3:1. „Keine besondere Leistung, aber nach einem Sieg kann man nicht meckern“, meinte Coach Tom Hofer.
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Nichts zu holen gab’s indes für Bischofshofen. Die Pongauer, die bis morgen Zeit haben, einen Platz für die Salzburger Liga einzureichen, verloren bei Imst mit 0:2. „Verdient, weil der Gegner physisch stärker war“, gestand Betreuer Sean Caldwell. Auch Pinzgau unterlag – 0:2 in Altach. „Der Wille ist da, aber wir sind einfach ungefährlich“, meinte Interimstrainer Arnold Benedek.
Verhandlungen mit Ex-Austria-Stürmer Zottl vor Abschluss
Damit die Pinzgauer kommende Saison gefährlicher auftreten, verhandelt man derzeit mit einem neuen Stürmer. Wie berichtet haben in Saalfeldener Interesse an Ex-Austrianer Joe Zottl. „Wir wollen ihn bei uns haben und sind derzeit am verhandeln. Wir hoffen, dass wir bis Mittwoch Klarheit haben“, sagte Sportboss Tamas Tandari.
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