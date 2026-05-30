Bus prallte gegen Lkw: Lenker hatte zwei Promille

Ausgerechnet ein Busfahrer setzte sich mit 1,8 Promille im Blut hinter das Steuer und touchierte mit seinem Fahrzeug am Freitagnachmittag im Katschbergtunnel einen Lkw. Statt anzuhalten, fuhren beide Lenker einfach weiter. Polizisten stoppten den Buslenker, einen Kärntner (48), auf einem Autobahnparkplatz im Kärntner Rennweg.
Zum seitlichen Zusammenprall kam es laut Polizei auf Höhe der letzten Pannenbucht im Katschbergtunnel der Tauernautobahn. Trotz Schäden am Fahrzeug setzten beide Lenker ihre Fahrt unbeirrt fort. Während der Lkw-Fahrer unbehelligt davon kam, konnten Polizisten den Buslenker auf einem Autobahnparkplatz in Rennweg in Kärnten kontrollieren.
Laut Alko-Test hatte er 1,8 Promille im Blut. An Ort und Stelle musste der Kärntner (48) seinen Führerschein abgeben. Fahrgäste waren keine im Bus.
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