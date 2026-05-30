Bus prallte gegen Lkw: Lenker hatte zwei Promille

Zum seitlichen Zusammenprall kam es laut Polizei auf Höhe der letzten Pannenbucht im Katschbergtunnel der Tauernautobahn. Trotz Schäden am Fahrzeug setzten beide Lenker ihre Fahrt unbeirrt fort. Während der Lkw-Fahrer unbehelligt davon kam, konnten Polizisten den Buslenker auf einem Autobahnparkplatz in Rennweg in Kärnten kontrollieren.