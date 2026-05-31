Job statt Pension: „Fühle mich noch jung genug“

Gabi Andrä steht seit 40 Jahren an der Rezeption. Mittlerweile könnte sie auch schon längstens in Pension gehen, denkt aber nicht daran. Sie liebt ihren Job beim Hapimag-Resort in St. Michael. Vollzeit oder Teilzeit? „40 Stunden, gleich wie immer schon“, lacht Gabi, auch im digitalen Wandel noch voller Tatendrang. Sie betont aber, dass ihre Arbeit keine körperliche Anstrengung bedeute. „Sonst würde es nicht mehr gehen.“