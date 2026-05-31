Job statt Pension: „Fühle mich noch jung genug“

Sie haben den 65 Geburtstag schon hinter sich und stehen noch im Job: Die „Krone“ sprach mit drei Salzburgern, die zwar das Pensionsalter erreicht haben, aber nicht leiser treten wollen. Warum nicht lieber den Ruhestand genießen? „Der Job ist für mich Erfüllung“, schwärmt etwa die Lungauerin Gabi Andrä.
Gabi Andrä steht seit 40 Jahren an der Rezeption. Mittlerweile könnte sie auch schon längstens in Pension gehen, denkt aber nicht daran. Sie liebt ihren Job beim Hapimag-Resort in St. Michael. Vollzeit oder Teilzeit? „40 Stunden, gleich wie immer schon“, lacht Gabi, auch im digitalen Wandel noch voller Tatendrang. Sie betont aber, dass ihre Arbeit keine körperliche Anstrengung bedeute. „Sonst würde es nicht mehr gehen.“
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