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„Total genossen“

Salzburgerin eröffnete den Abend am Residenzplatz

Salzburg
31.05.2026 08:00
Sängerin Berglind hatte viel Spaß auf der großen Bühne
Sängerin Berglind hatte viel Spaß auf der großen Bühne(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Die Salzburgerin Giovanna Fartacek alias Berglind eröffnete den zweiten Konzertabend. Noch vor der Unwetterpause zeigte sie einen Ausschnitt ihres Könnens.

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Zugegeben, 12.500 Besucher hörten ihr nicht zu. Ein Erlebnis war es für die Stadt-Salzburgerin Giovanna Fartacek dennoch. Unter ihrem Künstlernamen Berglind eröffnete die Sängerin am Samstag den zweiten Konzertabend am Salzburger Residenzplatz. „Es stand definitiv auf meiner Liste, einmal vor dieser Kulisse spielen zu dürfen“, meinte die 34-Jährige glücklich.

Ihr Auftritt kam überraschend. „Ich habe erst vor gut zwei Wochen davon erfahren“, betonte Fartacek. Das Rockhouse durfte – wie schon im vergangenen Jahr – den Salzburger Beitrag für den Residenzplatz vorschlagen.

Das Management der Austropop-Granden Pizzera&Jaus entschied sich für Berglind. „Etwas spontan, aber wirklich schön.“ Auf der Bühne bekam Berglind – noch vor der Unwetterwarnung (!) – Unterstützung von ihrem Bruder Mario und Freundin Amelie Tobien.

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Giovanna Fartacek ist in der Salzburger Musikszene längst keine Unbekannte mehr. Die 34-Jährige ist Teil der Band Bon Jour, die eben erst von einer ausgedehnten Deutschland-Tour heimgekehrt ist. Mit ihrem Bruder Mario bildet sie zudem das Duo Mynth.

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