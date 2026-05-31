Salzburgerin eröffnete den Abend am Residenzplatz

Zugegeben, 12.500 Besucher hörten ihr nicht zu. Ein Erlebnis war es für die Stadt-Salzburgerin Giovanna Fartacek dennoch. Unter ihrem Künstlernamen Berglind eröffnete die Sängerin am Samstag den zweiten Konzertabend am Salzburger Residenzplatz. „Es stand definitiv auf meiner Liste, einmal vor dieser Kulisse spielen zu dürfen“, meinte die 34-Jährige glücklich.