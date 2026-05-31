Aberseer Musiker stürmt Stefan Mross’ Bühne

Bereits am Sonntag flimmert der Aberseer Musiker das erste Mal über die Bildschirme. Dann heißt es Daumen drücken und auf viele Anrufe der Zuschauer hoffen. Denn so geht es Runde für Runde weiter, bis ins große Finale bei der letzten Sendung Mitte September. „Ich trete mit meinem Song ,Immer wieder Sommer’ an. Es geht um Sommerfeeling pur und ich hoffe, die Leute damit abholen zu können.“