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Aberseer Musiker stürmt Stefan Mross’ Bühne

Salzburg
31.05.2026 09:00
Michael Leitner (li.) lebt für die Volksmusik und will bei Stefan Mross‘ Sendung „Immer wieder ...
Michael Leitner (li.) lebt für die Volksmusik und will bei Stefan Mross‘ Sendung „Immer wieder sonntags“ so richtig aufgeigen.(Bild: Krone-Collage/JULIAN SIMPSON, Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Michael Leitner kämpft heute in „Immer wieder sonntags“ um viele Anrufe der Zuschauer und Sieg bei der Sommerhitparade. Ab 10 Uhr steigt die Spannung. Der Aberseer präsentiert sein Lied „Immer wieder Sommer“ in der Sendung.

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Für Stefan Mross naht das bittere Show-Aus seiner Sendung „Immer wieder sonntags“. Nach 31 Jahren wird der TV-Klassiker mit Ende des Sommers eingestellt. Für ihn könnte dieser Umstand das Sprungbrett werden: Musiker Michael Leitner. Der Aberseer tritt für Salzburg in der Sommerhitparade der TV-Show an. „Ich hoffe, dass noch extra viele Leute einschalten, weil es ja die letzten Möglichkeiten sind, die Sendung zu schauen“, so Leitner, der seine Bekanntheit im deutschsprachigen Raum ausbauen will.

Michael Leitner
Michael Leitner(Bild: JULIAN SIMPSON)

Bereits am Sonntag flimmert der Aberseer Musiker das erste Mal über die Bildschirme. Dann heißt es Daumen drücken und auf viele Anrufe der Zuschauer hoffen. Denn so geht es Runde für Runde weiter, bis ins große Finale bei der letzten Sendung Mitte September. „Ich trete mit meinem Song ,Immer wieder Sommer’ an. Es geht um Sommerfeeling pur und ich hoffe, die Leute damit abholen zu können.“

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Seinen Ausflug in die TV-Welt hat Leitner akribisch vorbereitet. „Meine Bewerbung war so umfangreich, wie man es von normalen Bewerbungen bei Firmen auch kennt“, erzählt er. Natürlich wurde zu dem Lied auch ein Musikvideo produziert.

Ganz wie die bei den Profis – auf die sich der Aberseer Leitner übrigens schon sehr freut! Unter anderem haben sich Beatrice Egli und Andi Borg als Gäste für die Sendung angekündigt. „Natürlich möchte ich schon das eine oder andere Selfie ergattern!“, hegt Michael Leitner auch abseits der Bühne große Pläne.

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