Tag 2: Heute wird es Austropop-tastisch

Das zweite Konzert am Residenzplatz steht am Freitag ganz im Zeichen von rot-weiß-rot! Zum Abschluss des Konzert-Doppelpacks entern Austropop-Veteran Wolfgang Ambros und das Duo Pizzera&Jaus die Bühne in der Salzburger Altstadt. 12.500 Fans sind mit dabei. . .
Der umjubelte Auftritt der dänischen Rocker von Volbeat war erst der Anfang! Heute, Samstag, geht das Konzert-Doppel am Residenzplatz ins Finale – und das mit geballter rot-weiß-roter Power!
Den Anfang macht die oberösterreichische Sängerin Miriam Hufnagl, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen AVEC. Ihr Lied „Home/Dahoam“ – eine Zusammenarbeit mit der Austro-Kombo folkshilfe – läuft in den Radiostationen dieses Landes derzeit in Dauerschleife. Danach wird ein waschechte Legende die Bühne am Residenzplatz entern. Wolfgang Ambros samt Band wird knapp eine Stunde lang seine Gassenhauer wie „Zwickt’s mi“, „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Da Hofa“ und „Schifoan“ zum Besten geben.
Höhepunkt am zweiten Tag ist der Auftritt des Duos Pizzera&Jaus. Sie werden das Publikum allein mit ihren Stimmen, Gitarre und Klavier zum Ausrasten bringen. 12.500 Fans sind mit dabei – das Konzert ist längst ausverkauft.
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