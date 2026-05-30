Tag 2: Heute wird es Austropop-tastisch

Den Anfang macht die oberösterreichische Sängerin Miriam Hufnagl, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen AVEC. Ihr Lied „Home/Dahoam“ – eine Zusammenarbeit mit der Austro-Kombo folkshilfe – läuft in den Radiostationen dieses Landes derzeit in Dauerschleife. Danach wird ein waschechte Legende die Bühne am Residenzplatz entern. Wolfgang Ambros samt Band wird knapp eine Stunde lang seine Gassenhauer wie „Zwickt’s mi“, „Es lebe der Zentralfriedhof“, „Da Hofa“ und „Schifoan“ zum Besten geben.