Fans über Räumung: „Wir haben volles Verständnis“

Ein turbulenter zweiter Konzerttag am Salzburger Residenzplatz steuert auf den Höhepunkt zu. Trotz Unwetterwarnung und einer mehr als einstündigen Pause behielten die knapp 12.500 Fans ihre gute Laune und feierten den Auftritt von Wolfgang Ambros und Pizzera&Jaus.
Selbst das Wetter bremste die gute Laune nicht! Und doch saß der Schock kurz tief, als Veranstalter Thomas Semmler um kurz nach 18 Uhr die Bühne betrat – und verkündete: „Wegen einer Unwetter-Warnung samt starkem Hagel müssen wir das gesamte Gelände räumen. Bitte versucht euch, wo unterzustellen.“
Die 12.500 Besucher befolgten dies artig, binnen weniger Minuten war das gesamte Areal geräumt. „Gegen das Wetter ist man machtlos. Ich habe vollstes Verständnis für die Entscheidung“, meinte etwa Karin Höller. Und: „Wir machen das Beste daraus und holen uns erst mal ein Getränk“, ergänzte ihr Ehemann Franz mit einem schelmischen Grinser.
Ich habe volles Verständnis für die Räumung des Konzertgeländes. Sicherheit muss immer vorgehen. Eine Massenpanik braucht wirklich absolut niemand.
Petra Sampl
Bild: Andreas Tröster
Da hatte selbst der Wettergott ein Einsehen: Zwar zogen kurz heftige Schauer durch, um 19.20 Uhr wurden die Eingänge aber schon wieder geöffnet. Die Auftritte von Wolfgang Ambros und Pizzera&Jaus konnten – leicht gekürzt – stattfinden. „Sicherheit geht vor. Eine Massenpanik bei so vielen Leuten braucht wirklich niemand“, fasste es Konzertbesucherin Petra Sampl treffend zusammen.
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