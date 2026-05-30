Fans über Räumung: „Wir haben volles Verständnis“

Da hatte selbst der Wettergott ein Einsehen: Zwar zogen kurz heftige Schauer durch, um 19.20 Uhr wurden die Eingänge aber schon wieder geöffnet. Die Auftritte von Wolfgang Ambros und Pizzera&Jaus konnten – leicht gekürzt – stattfinden. „Sicherheit geht vor. Eine Massenpanik bei so vielen Leuten braucht wirklich niemand“, fasste es Konzertbesucherin Petra Sampl treffend zusammen.