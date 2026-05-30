Im Heim-Derby zurück auf den Aufstiegszug

Ruppiges Geschehen, Entscheidung fiel spät

Nach der Pause nahm das Derbvy an Fahrt auf. Der bereits verwarnte Mese senste Golser im Konter um, durfte aber am Feld bleiben. Kurz darauf wurde der Vigaun-Akteur vorsichtshalber ausgetauscht. Nach einem beidbeinigen Tackling, das Adnets Reindl im Strafraum einen Salto schlagen ließ, blieb die Pfeife zudem stumm. Im Finish ging es dann Schlag auf Schlag: Der eingewechselte Onur Sen fing einen unplatzierten Rückpass ab und setzte sich gegen den Schlussmann durch – die vermeintliche Vorentscheidung (82.). Dass sich Vigauns Haider sich mit einem Hieb an der gegnerischen Jubeltraube revanchierte sah keiner, somit keine Tätlichkeit.