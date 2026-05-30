Staufreier Tag freute die Autobahn-Anrainer

Nicht nur der Bürgermeister von Golling ist überrascht. Trotz der vielen Stau-Warnungen für die A10 aufgrund der gesperrten Brenner-Autobahn blieb das große Verkehrschaos im Bundesland aus.
Die Befürchtungen um ein Stau-Chaos auf der Tauernautobahn waren vor allem in den Anrainer-Gemeinden groß: Grün statt rot zeigte sich die Autobahn dann am Samstag auf den Handys der Salzburger. „Offensichtlich haben die Warnungen gefruchtet“, findet Martin Dietrich, der Bürgermeister von Golling – einer der Orte, die besonders unter dem staubedingten Ausweichverkehr leiden. „Im Markt war es ruhig. Manchmal zieht der Komet vorbei, und manchmal schlägt er halt ein“, schmunzelt der Ortschef im „Krone“-Gespräch.
Einen Anteil daran hatten wohl auch die aktiven Abfahrtssperren – wie in den vergangenen Jahren werden diese eingesetzt, damit der Urlauber-Verkehr auch auf der Autobahn bleibt. Die einzigen und kurzen Verzögerungen wurden durch kleinere Unfälle ausgelöst. Staufrei ging es auch über den Pass Thurn zum Felbertauern. Die meisten Wartezeiten hatten Autofahrer wohl in der Stadt Salzburg – unter anderem wegen der Altstadtkonzerte.
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