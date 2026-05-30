Staufreier Tag freute die Autobahn-Anrainer

Einen Anteil daran hatten wohl auch die aktiven Abfahrtssperren – wie in den vergangenen Jahren werden diese eingesetzt, damit der Urlauber-Verkehr auch auf der Autobahn bleibt. Die einzigen und kurzen Verzögerungen wurden durch kleinere Unfälle ausgelöst. Staufrei ging es auch über den Pass Thurn zum Felbertauern. Die meisten Wartezeiten hatten Autofahrer wohl in der Stadt Salzburg – unter anderem wegen der Altstadtkonzerte.