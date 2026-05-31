Chalets im Wohngebiet? Ein Ort stimmt darüber ab

Anrainer richteten Brief an die Gemeindevertreter

Am Montag wird sich die Gemeindevertretung mit dem Thema auseinandersetzen und darüber abstimmen. „Es ist unsere Aufgabe, Ansuchen zu prüfen und diese auch zu behandeln“, sagt Bürgermeisterin Sieglinde Islitzer-Lerch (ÖVP). Touristische Nutzung von Wohnraum sei nicht erst seit Chalet-Wildwuchs und immer mehr Airbnb-Angeboten ein heikles Thema. Die Ortschefin hat deshalb sogar eigens eine Klausur vor der Sitzung einberufen. „Es wird sich zeigen, aber ich spüre keine positive Tendenz.“