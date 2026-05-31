Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anrainer protestieren

Chalets im Wohngebiet? Ein Ort stimmt darüber ab

Salzburg
31.05.2026 07:00
Die Gebäude werden in der Siedlung errichtet, noch dazu auf Baulandsicherungsgrund.
Die Gebäude werden in der Siedlung errichtet, noch dazu auf Baulandsicherungsgrund.(Bild: zVg)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

In der Oberpinzgauer Gemeinde Hollersbach protestieren Anrainer gegen die geplante Tourismusnutzung von Wohnungen im Baulandsicherungsgebiet. Die Ortspolitik muss am Montag über die Ansuchen abstimmen.

0 Kommentare

Es ist ein beschauliches Wohngebiet. Einfamilienhäuser, spielende Kinder, Fußbälle und Räder stehen vor den Häusern. Das Baulandsicherungsmodell in Hollersbach ist in den vergangenen Jahren heiß begehrt gewesen. Leistbarer Wohnraum für Einheimische lockte zahlreiche Häuslbauer an. Mittendrin steht heute noch eine große Baustelle. 

Zwei Unternehmer errichten derzeit auf zwei Grundstücken insgesamt fünf Häuser und zwölf Wohnungen. Für die Wohnungen der Großbaustelle gibt es aber seit Jahren kaum Abnehmer. Mit Quadratmeter-Preisen zwischen acht- und zehntausend Euro kein Wunder. Die Wohnungen drohen zum Ladenhüter zu werden.

Zitat Icon

Das Ansuchen ist gestellt worden. Wie bei jedem anderen müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Aktuell ist keine positive Tendenz dafür spürbar.

Sieglinde Islitzer-Lerch, Bürgermeisterin (ÖVP)

Bild: Kerstin Jönsson

Die Geschäftsmänner, ein holländischer Unternehmer und der Hollersbacher FPÖ-Gemeindevertreter Norbert Dankl, wollen deshalb für das Bauprojekt die touristische Nutzung beantragen. Mitten im Wohngebiet könnte künftig also, Sommer wie Winter, an Urlauber vermietet werden.

Anrainer richteten Brief an die Gemeindevertreter
Am Montag wird sich die Gemeindevertretung mit dem Thema auseinandersetzen und darüber abstimmen. „Es ist unsere Aufgabe, Ansuchen zu prüfen und diese auch zu behandeln“, sagt Bürgermeisterin Sieglinde Islitzer-Lerch (ÖVP). Touristische Nutzung von Wohnraum sei nicht erst seit Chalet-Wildwuchs und immer mehr Airbnb-Angeboten ein heikles Thema. Die Ortschefin hat deshalb sogar eigens eine Klausur vor der Sitzung einberufen. „Es wird sich zeigen, aber ich spüre keine positive Tendenz.“

Lesen Sie auch:
Der Oberpinzgau wird immer wieder von schweren Überschwemmungen getroffen.
Doch kein Baustart
Verzögerung beim Hochwasserschutz für Pinzgau
20.05.2026
Ortsumfrage
80 Prozent dagegen! Viehhofen lehnt neues Hotel ab
18.03.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Kramer für Hollersbach dringend gesucht
20.02.2026

In der Gemeinde sind die ÖVP und die Bürgerliste MFH mit je sechs Stimmen vertreten. Dazu kommt Antragsteller Dankl, der nicht mitstimmen wird. Die Anrainer sind jedenfalls schon alarmiert. Mit einem offenen Brief an die Gemeindevertreter wollten sie im Vorfeld alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Position und offene Fragen zu klären. Selbst den Landtagsabgeordneten Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) holten sie ins Boot. Entschieden wird alles Montagabend im Gemeindeamt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
31.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.237 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
104.658 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
88.407 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1487 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1171 mal kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1157 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf