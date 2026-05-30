„Mit ihm verliere ich einen wunderbaren Freund“

„Er war immer ein Gönner und Freund des Fußballs“

Für Norbert Bauer (Wals-Grünau), der am gleichen Tag Geburtstag feierte („wir haben uns immer gegenseitig gratuliert“) war Klingler „einer, der den Fußball eintätowiert hatte“. Und auch Hannes Rottenspacher vom FC Pinzgau hatte „nur die besten Erinnerungen an den Sepp. Wir kannten uns seit Ewigkeiten. Mit ihm hatte ich immer ein super Verhältnis.“ Das gilt auch für Bischofshofens Obmann Josef Reiter: „Mir ist der Josef ganz nahe gestanden. Ich habe ihn als Menschen sehr geschätzt. Was er für den Sport geleistet hat, ist aller Ehren wert. Das tut mir sehr weh. Er war ein großartiger Mensch, der immer Ehre und Charakter gehabt hat. Eine Riesenpersönlichkeit, die der Sport, die Gesellschaft und ich als Freund verliert.“