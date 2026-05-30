Helikopter-Einsatz für Wanderer und Bergretter

Ein „Danke“ von der Bergrettung

Doch damit war der Einsatz für die fünf Bergretter, die sich in „äußerst schwierigem und exponierten Gelände“ befanden, nicht beendet. Da ein Weiterkommen bei Dunkelheit nur unter besonderer Gefahr möglich war, stieg der Helikopter wieder auf und brauchte auch die fünf Bergretter – ebenfalls mit der Seilwinde – in sicheres Gelände. Die übrigen Einsatzkräfte konnten zu Fuß absteigen. „Die Bergrettung bedankt sich ausdrücklich bei der Crew des ÖAMTC-Notarzthubschraubers C14. Durch deren professionellen Einsatz konnte eine stundenlange und äußerst risikoreiche Bergung vermieden werden“, richteten Gerhard Kremser, Bezirksleiter, sowie Einsatzleiter Brandstätter dankende Worte aus.