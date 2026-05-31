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Endrang vier

Fast perfekte Premierensaison von Salzburgs Frauen

Sport
31.05.2026 10:00
Katja Wienerroither (re.), Valentina Illinger (M.) und Co. spielten eine starke Saison.
Katja Wienerroither (re.), Valentina Illinger (M.) und Co. spielten eine starke Saison.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Frauen von Red Bull Salzburg landeten in der Bundesliga auf dem viertem Rang. Das Fazit fällt dementsprechend sehr positiv aus. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits.

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„Ein richtig schönes Fußballspiel.“ So beschreibt Salzburgs Frauen-Trainer Dusan Pavlovic die letzte Bundesliga-Partie vor der Sommerpause. Die Bullen holten bei Sturm Graz zum Abschluss ein 2:2, landeten in der Tabelle in der Premierensaison als Red Bull Salzburg auf dem starken vierten Platz. „Es ist eine richtig coole Saison gewesen“, betont der Coach. Jetzt freut er sich aber auf den Urlaub am Meer: „Die Pause werde ich auch brauchen. Die Saison war lange und intensiv!“

Zitat Icon

Wir sind sehr glücklich und zufrieden. Viele Spielerinnen haben gute Schritte nach vorne gemacht.

Bernd Winkler, Leiter der Frauenabteilung bei Red Bull Salzburg

Bild: Andreas Tröster

Mit dem Einzug in die Meistergruppe sowie dem Cup-Finale übertrafen die teils noch sehr jungen Spielerinnen die Erwartungen des Klubs. Einziger Wermutstropfen: Im Cup-Endspiel sowie in den restlichen Meisterrunden-Spielen zeigte sich, dass den Salzburgerinnen auf die österreichische Spitze noch etwas fehlt. Das unterstrich die sechs Spiele andauernde Torflaute, die Freitag endete. „Genau so kann man wachsen“, will Pavlovic daraus lernen.

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Test gegen Leipzig
„Wir sind sehr glücklich und zufrieden. Viele Spielerinnen haben gute Schritte nach vorne gemacht“, betont Bernd Winkler, Leiter der Frauenabteilung der Bullen. Von den Leistungsträgerinnen soll der Großteil im Team bleiben. Nur Torfrau Lara Ritter zieht es wegen eines Medizinstudiums nach Graz.

Die Vorbereitung startet am 22. Juni, gefolgt von drei Testspielen – eines davon gegen Bullen-Schwesterklub RB Leipzig am 21. Juli.

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