Fast perfekte Premierensaison von Salzburgs Frauen

„Ein richtig schönes Fußballspiel.“ So beschreibt Salzburgs Frauen-Trainer Dusan Pavlovic die letzte Bundesliga-Partie vor der Sommerpause. Die Bullen holten bei Sturm Graz zum Abschluss ein 2:2, landeten in der Tabelle in der Premierensaison als Red Bull Salzburg auf dem starken vierten Platz. „Es ist eine richtig coole Saison gewesen“, betont der Coach. Jetzt freut er sich aber auf den Urlaub am Meer: „Die Pause werde ich auch brauchen. Die Saison war lange und intensiv!“