Flachgauer zückte Pistole: Polizeieinsatz in Hof

Sirenengeheul am Freitagnachmittag in der beschaulichen Salzburger Gemeinde Hof: Im Zuge eines Streits griff ein Flachgauer (41) nach einer Schusswaffe und bedrohte damit einen Salzburger (37). Polizisten nahmen den 41-Jährigen fest – jetzt sitzt er in der Justizanstalt Salzburg.
Ein Streit zwischen dem Flachgauer und dem Salzburger in einem Wohnhaus in Hof artete aus: Dabei zückte der 41-Jährige eine Schusswaffe – laut Polizei handelte es sich um eine Schreckschusspistole – und setzte diese an den Hals des 37-Jährigen. Aufgrund der gefährlichen Drohung kam es zum Polizeieinsatz samt Verhaftung des 41-Jährigen. Der Streit dürfte laut „Krone“-Informationen familiäre Hintergründe haben.
Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Flachgauer in die Justizanstalt gebracht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der schweren Nötigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.