Flachgauer zückte Pistole: Polizeieinsatz in Hof

Ein Streit zwischen dem Flachgauer und dem Salzburger in einem Wohnhaus in Hof artete aus: Dabei zückte der 41-Jährige eine Schusswaffe – laut Polizei handelte es sich um eine Schreckschusspistole – und setzte diese an den Hals des 37-Jährigen. Aufgrund der gefährlichen Drohung kam es zum Polizeieinsatz samt Verhaftung des 41-Jährigen. Der Streit dürfte laut „Krone“-Informationen familiäre Hintergründe haben.