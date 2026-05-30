Selbst der Jedermann ließ sich das nicht entgehen

Zwangspause stoppte die Austropop-Party nicht

Zuvor waren die Besucher auf eine harte Probe gestellt worden. Dabei hatte der Austropop-Abend in der Altstadt ganz nach Plan begonnen, strahlender Sonnenschein inklusive. Doch beim Auftritt von AVEC – sie machte die Vorgruppe für Pizzera&Jaus und Austropop-Legende Wolfgang Ambros – zogen dunkle Wolken auf. Dann trudelte auch noch eine Unwetter-Warnung ein. Das Konzert musste unterbrochen, der Platz sogar geräumt werden.