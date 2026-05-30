Selbst der Jedermann ließ sich das nicht entgehen

Berglind, AVEC, Wolfgang Ambros, Pizzera&Jaus – und Philipp Hochmair. Der zweite Abend der Residenzplatzkonzerte ging mit einem überaus hochkarätigen Line-Up über die Bühne. Den Festspiel- und Jedermann-Star hatte als Überraschungsgast jedoch niemand auf der Rechnung.
“Jedermann“ heißt eines der bekanntesten Lieder des Austropop-Duos Pizzera&Jaus. Was lag da also näher, als Philpp Hochmair ebendiese Nummer beim Residenzplatz-Konzert der Musiker ankündigen zu lassen? Also jenen Mann, der den „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen zum Besten gibt. Hochmair brüllte am Samstagabend mit seiner markanten Stimme „Salzburg, wo bist du?“ ins Mikrofon – und 12.500 Fans grölten begeistert mit.
Zwangspause stoppte die Austropop-Party nicht
Zuvor waren die Besucher auf eine harte Probe gestellt worden. Dabei hatte der Austropop-Abend in der Altstadt ganz nach Plan begonnen, strahlender Sonnenschein inklusive. Doch beim Auftritt von AVEC – sie machte die Vorgruppe für Pizzera&Jaus und Austropop-Legende Wolfgang Ambros – zogen dunkle Wolken auf. Dann trudelte auch noch eine Unwetter-Warnung ein. Das Konzert musste unterbrochen, der Platz sogar geräumt werden.
Nach der Zwangspause ging es dann wie geplant weiter. Wolfgang Ambros betrat mit gehöriger Verspätung die Bühne – mit Wanderstöcken. Im Sitzen feuerte er ein Hit-Feuerwerk ab, auch wenn seine Stimme von Lied zu Lied schwächer wurde. Dem Salzburger Publikum war es komplett egal. Sie feierten den Musik-Veteran mit lautem und langem Applaus.
Textsicher bei jedem Lied
Ein Knistern lag über dem Residenzplatz. Und spätestens als Pizzera&Jaus die Bühne betraten, gab es bei den tausenden Fans kein Halten mehr. Auffallend: Im Publikum waren besonders viele Frauen. Warum? Besucherin Cindy Rosenkranz meinte hierzu gegenüber der „Krone“ mit einem Lachen: „Die beiden schauen einfach gut aus.“ Um dann schnell nachzulegen: „Ihre Liedtexte sind auch echt gut.“
Das sahen offensichtlich auch die restlichen Besucher so. Das oft gescholtene Salzburger Publikum zeigte sich textsicher – bei absolut jeder Nummer von Pizzera&Jaus.
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