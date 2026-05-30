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Residenzplatz-Konzerte

Selbst der Jedermann ließ sich das nicht entgehen

Salzburg
30.05.2026 22:17
Paul Pizzera und Otto Jaus haben sich und das Salzburger Publikum besonders lieb.
Paul Pizzera und Otto Jaus haben sich und das Salzburger Publikum besonders lieb.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Berglind, AVEC, Wolfgang Ambros, Pizzera&Jaus – und Philipp Hochmair. Der zweite Abend der Residenzplatzkonzerte ging mit einem überaus hochkarätigen Line-Up über die Bühne. Den Festspiel- und Jedermann-Star hatte als Überraschungsgast jedoch niemand auf der Rechnung.

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“Jedermann“ heißt eines der bekanntesten Lieder des Austropop-Duos Pizzera&Jaus. Was lag da also näher, als Philpp Hochmair ebendiese Nummer beim Residenzplatz-Konzert der Musiker ankündigen zu lassen? Also jenen Mann, der den „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen zum Besten gibt. Hochmair brüllte am Samstagabend mit seiner markanten Stimme „Salzburg, wo bist du?“ ins Mikrofon – und 12.500 Fans grölten begeistert mit.

Das Wetter spielte verrückt: Zu Beginn des Konzerts war es tatsächlich noch sehr heiß.
Das Wetter spielte verrückt: Zu Beginn des Konzerts war es tatsächlich noch sehr heiß.(Bild: Andreas Tröster)
Sängerin AVEC musste ihren Auftritt abbrechen.
Sängerin AVEC musste ihren Auftritt abbrechen.(Bild: Andreas Tröster)
12.500 Fans verwandelten den Salzburger Residenzplatz trotz Regenpause in ein Tollhaus.
12.500 Fans verwandelten den Salzburger Residenzplatz trotz Regenpause in ein Tollhaus.(Bild: Andreas Tröster)

Zwangspause stoppte die Austropop-Party nicht
Zuvor waren die Besucher auf eine harte Probe gestellt worden. Dabei hatte der Austropop-Abend in der Altstadt ganz nach Plan begonnen, strahlender Sonnenschein inklusive. Doch beim Auftritt von AVEC – sie machte die Vorgruppe für Pizzera&Jaus und Austropop-Legende Wolfgang Ambros – zogen dunkle Wolken auf. Dann trudelte auch noch eine Unwetter-Warnung ein. Das Konzert musste unterbrochen, der Platz sogar geräumt werden.

Kam mit Stöcken auf die Bühne und wurde frenetisch gefeiert: Wolfgang Ambros.
Kam mit Stöcken auf die Bühne und wurde frenetisch gefeiert: Wolfgang Ambros.(Bild: Andreas Tröster)

Nach der Zwangspause ging es dann wie geplant weiter. Wolfgang Ambros betrat mit gehöriger Verspätung die Bühne – mit Wanderstöcken. Im Sitzen feuerte er ein Hit-Feuerwerk ab, auch wenn seine Stimme von Lied zu Lied schwächer wurde. Dem Salzburger Publikum war es komplett egal. Sie feierten den Musik-Veteran mit lautem und langem Applaus.

Überraschungsgast: Auch Festspiel-Star Philipp Hochmair war am Start.
Überraschungsgast: Auch Festspiel-Star Philipp Hochmair war am Start.(Bild: Andreas Tröster)

Textsicher bei jedem Lied
Ein Knistern lag über dem Residenzplatz. Und spätestens als Pizzera&Jaus die Bühne betraten, gab es bei den tausenden Fans kein Halten mehr. Auffallend: Im Publikum waren besonders viele Frauen. Warum? Besucherin Cindy Rosenkranz meinte hierzu gegenüber der „Krone“ mit einem Lachen: „Die beiden schauen einfach gut aus.“ Um dann schnell nachzulegen: „Ihre Liedtexte sind auch echt gut.“

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Das sahen offensichtlich auch die restlichen Besucher so. Das oft gescholtene Salzburger Publikum zeigte sich textsicher – bei absolut jeder Nummer von Pizzera&Jaus.

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