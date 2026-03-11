Stellenabbau läuft: 190 Lenzing-Jobs schon weg
Unternehmen sucht CEO
Die Lenzing AG, Hersteller von Textilfasern aus Oberösterreich, kündigte im Herbst an, bis 2027 insgesamt 600 Stellen zu streichen – der Personalabbau ist inzwischen im Gange. Zudem sucht das Unternehmen nach dem vorzeitigen Abgang des Ex-Chefs derzeit einen neuen CEO.
Es war ein Paukenschlag: Im vergangenen September kündigte Faserhersteller Lenzing an, insgesamt 600 Jobs zu streichen – ein Fünftel der Belegschaft am Hauptsitz in Lenzing. 250 der Stellen sollten noch bis Ende 2025 wegfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.