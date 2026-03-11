Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock in Einrichtung

Drei Opfer bei Therapie missbraucht: Festnahme!

Wien
11.03.2026 11:18
Der 44-jährige Österreicher steht im dringenden Verdacht, sich an drei wehrlosen Opfern im ...
Der 44-jährige Österreicher steht im dringenden Verdacht, sich an drei wehrlosen Opfern im Rahmen von Therapiesitzungen vergangen zu haben.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwerer Missbrauchsverdacht in Wien: Beamte nahmen bereits am Montag einen 44-jährigen Österreicher in seiner Wohnung fest. Der Mann soll als externer Therapeut in mindestens drei Fällen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen im Alter von 12 bis 25 Jahren sexuell missbraucht haben. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus.

0 Kommentare

Die mutmaßliche Tat ist an Abscheulichkeit schwer zu übertreffen: Der 44-Jährige soll als externer Therapeut für eine soziale Einrichtung gearbeitet haben und wurde nur fallweise eingesetzt. Dabei soll er sich in Therapiesitzungen in unterschiedlichen Einrichtungen an drei wehrlosen bzw. psychisch schwer beeinträchtigten Personen vergangen haben.

Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 12 bis 25 Jahren, die in betreuten Wohneinrichtungen in Wien leben.

44-Jähriger gestand die Taten
Die Ermittler halten sich zu dem Fall bedeckt, auch aufgrund des hochsensiblen Opferschutzes. Der Hinweis auf die Taten soll aber nicht von den Betroffenen selbst stammen. Die Wohnung des Tatverdächtigen in der Donaustadt wurde bereits durchsucht, dabei wurden elektronische Datenträger sowie Bild- und Videomaterial sichergestellt. Der 44-Jährige gestand die Taten und wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Polizeisprecherin Julia Schick zufolge sollen die Missbrauchshandlungen jedenfalls über einen längeren Zeitraum begangen worden sein. Die Ermittler der Gruppe Maschler für Sexualdelikte schalteten jedenfalls, nachdem sie Kenntnis von den Taten erhalten hatten, sehr schnell. Innerhalb von Tagen war die Untersuchung so weit gediehen, dass die Festnahme erfolgen konnte.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Hinweise wurden dazu, auch anonym unter der Telefonnummer 01-31310-67800 DW erbeten. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck weiter, hieß es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
11.03.2026 11:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
Beamte
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 17°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
5° / 17°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Wien
Anzeige auf freiem Fuß
Hilfeschreie: Ex-Ehemann bedrohte Frau mit Messer
Schock in Einrichtung
Drei Opfer bei Therapie missbraucht: Festnahme!
Schwerer Arbeitsunfall
Bagger klemmt in Wien Fuß von Bauarbeiter (26) ein
Kulinarische Historie
Wien Museum sucht Kochrezepte-Retter
Krone Plus Logo
Afrika statt Doha
Abenteuerliche Heimreise für unsere Bahnrad-Asse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf