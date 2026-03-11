Drei Opfer bei Therapie missbraucht: Festnahme!

44-Jähriger gestand die Taten

Die Ermittler halten sich zu dem Fall bedeckt, auch aufgrund des hochsensiblen Opferschutzes. Der Hinweis auf die Taten soll aber nicht von den Betroffenen selbst stammen. Die Wohnung des Tatverdächtigen in der Donaustadt wurde bereits durchsucht, dabei wurden elektronische Datenträger sowie Bild- und Videomaterial sichergestellt. Der 44-Jährige gestand die Taten und wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Polizeisprecherin Julia Schick zufolge sollen die Missbrauchshandlungen jedenfalls über einen längeren Zeitraum begangen worden sein. Die Ermittler der Gruppe Maschler für Sexualdelikte schalteten jedenfalls, nachdem sie Kenntnis von den Taten erhalten hatten, sehr schnell. Innerhalb von Tagen war die Untersuchung so weit gediehen, dass die Festnahme erfolgen konnte.