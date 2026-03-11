Drei Opfer bei Therapie missbraucht: Festnahme!

Schwerer Missbrauchsverdacht in Wien: Beamte nahmen bereits am Montag einen 44-jährigen Österreicher in seiner Wohnung fest. Der Mann soll als externer Therapeut in mindestens drei Fällen wehrlose oder psychisch beeinträchtigte Personen im Alter von 12 bis 25 Jahren sexuell missbraucht haben. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus.
Die mutmaßliche Tat ist an Abscheulichkeit schwer zu übertreffen: Der 44-Jährige soll als externer Therapeut für eine soziale Einrichtung gearbeitet haben und wurde nur fallweise eingesetzt. Dabei soll er sich in Therapiesitzungen in unterschiedlichen Einrichtungen an drei wehrlosen bzw. psychisch schwer beeinträchtigten Personen vergangen haben.
Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann im Alter von 12 bis 25 Jahren, die in betreuten Wohneinrichtungen in Wien leben.
44-Jähriger gestand die Taten
Die Ermittler halten sich zu dem Fall bedeckt, auch aufgrund des hochsensiblen Opferschutzes. Der Hinweis auf die Taten soll aber nicht von den Betroffenen selbst stammen. Die Wohnung des Tatverdächtigen in der Donaustadt wurde bereits durchsucht, dabei wurden elektronische Datenträger sowie Bild- und Videomaterial sichergestellt. Der 44-Jährige gestand die Taten und wurde in eine Justizanstalt überstellt.
Polizeisprecherin Julia Schick zufolge sollen die Missbrauchshandlungen jedenfalls über einen längeren Zeitraum begangen worden sein. Die Ermittler der Gruppe Maschler für Sexualdelikte schalteten jedenfalls, nachdem sie Kenntnis von den Taten erhalten hatten, sehr schnell. Innerhalb von Tagen war die Untersuchung so weit gediehen, dass die Festnahme erfolgen konnte.
Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Hinweise wurden dazu, auch anonym unter der Telefonnummer 01-31310-67800 DW erbeten. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck weiter, hieß es.
