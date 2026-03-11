Goldjunge lässt nach Reha die Muskeln spielen

Bei Olympia war er 2024 vor der Küste Marseilles sportlich dick da – und ist es mit nach wie vor 100 Kilo Lebendgewicht noch immer. Und trotzdem ist bei Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus alles anders! Elf Monate nach seinem Kreuzbandriss wirkt er ohne Bart deutlich jünger, „dazu habe ich einiges Fett in Muskelmasse umgewandelt“, lächelt der 25-Jährige.