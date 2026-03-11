Goldjunge lässt nach Reha die Muskeln spielen

„Ist die Höchststrafe für jeden Spitzensportler“
Red Bull-Athlet
Ein Kreuzbandriss war der Auftakt zur Transformation bei Olympiasieger Valentin Bontus. Seither ließ der Kitesurfer keinen Stein auf dem anderen, nutzte sogar kurzerhand die Reha als praktisches Mittel zum Zweck. Elf Monate später ist er wieder voll im Rennmodus. Und hat sogar einen neuen, fliegenden Trainingspartner . . .
Bei Olympia war er 2024 vor der Küste Marseilles sportlich dick da – und ist es mit nach wie vor 100 Kilo Lebendgewicht noch immer. Und trotzdem ist bei Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus alles anders! Elf Monate nach seinem Kreuzbandriss wirkt er ohne Bart deutlich jünger, „dazu habe ich einiges Fett in Muskelmasse umgewandelt“, lächelt der 25-Jährige.
