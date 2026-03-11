Weißmann beurlaubt: Stiftungsrat will Aufklärung

Klägerin nahm sich direkt einen Anwalt

Denn Lederer gibt zu denken, dass sich die betroffene Frau nicht an die Whistleblower-Hotline und auch nicht an die Gleichstellungskommission im ORF gewandt hat, sondern direkt einen Anwalt nahm und sich an Stiftungsräte wandte. „Wir wollen wissen, warum sie nicht diesen eigentlich normalen Weg genommen hat. Warum haben Frauen Angst, diesen Weg zu beschreiten“, fragte sich Lederer, ob die für solche Fälle im ORF vorgesehenen Instrumente vielleicht etwas stumpf sein könnten.