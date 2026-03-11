Vorarlbergerin ist jetzt „Tatort“-Kommissarin!

Theater, Netflix und Co.

Burtscher wurde 2016 ans Schauspiel Köln engagiert, an dem sie bis 2022 festes Ensemblemitglied blieb. Seither lebt sie als freischaffende Schauspielerin in Berlin. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie „King of Stonks“ und wirkte zuletzt in „Stromberg – Der neue Film„ mit. Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem „Tatort“ Köln mit der Folge „Gefangen“ (2019) oder aus der ARD-Reihe „Die Diplomatin“.