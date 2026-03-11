Vorarlbergerin ist jetzt „Tatort“-Kommissarin!

Die gebürtige Vorarlbergerin Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder „Tatort“. Die 35-Jährige folgt auf die Wiener Burgschauspielerin Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge „Schmerz“ unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war.
Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge „Blut und Wasser“ (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.
„Eine Ehre“
Es sei ihr „eine Ehre“, zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe „einige Geheimnisse im Gepäck.“ Leo Sturm sei „eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork“, verriet der Westdeutsche Rundfunk. Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen.
Theater, Netflix und Co.
Burtscher wurde 2016 ans Schauspiel Köln engagiert, an dem sie bis 2022 festes Ensemblemitglied blieb. Seither lebt sie als freischaffende Schauspielerin in Berlin. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie „King of Stonks“ und wirkte zuletzt in „Stromberg – Der neue Film„ mit. Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem „Tatort“ Köln mit der Folge „Gefangen“ (2019) oder aus der ARD-Reihe „Die Diplomatin“.
