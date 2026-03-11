Vorteilswelt
Vorarlbergerin ist jetzt „Tatort“-Kommissarin!

Adabei Österreich
11.03.2026 13:20
Sophia Mercedes Burtscher
Sophia Mercedes Burtscher(Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas)
Die gebürtige Vorarlbergerin Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder „Tatort“. Die 35-Jährige folgt auf die Wiener Burgschauspielerin Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge „Schmerz“ unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war.

Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge „Blut und Wasser“ (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.

Es sei ihr „eine Ehre“, zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe „einige Geheimnisse im Gepäck.“ Leo Sturm sei „eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork“, verriet der Westdeutsche Rundfunk. Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Neue Kollegin für Faber und Klasnić – „Tatort: Blut und Wasser": v.l.n.r. Leo Sturm (Sophia Mercedes Burtscher), Ira Klasnić (Alessija Lause) und Peter Faber (Jörg Hartmann)(Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas)

Theater, Netflix und Co.
Burtscher wurde 2016 ans Schauspiel Köln engagiert, an dem sie bis 2022 festes Ensemblemitglied blieb. Seither lebt sie als freischaffende Schauspielerin in Berlin. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie „King of Stonks“ und wirkte zuletzt in „Stromberg – Der neue Film„ mit. Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem „Tatort“ Köln mit der Folge „Gefangen“ (2019) oder aus der ARD-Reihe „Die Diplomatin“.

11.03.2026 13:20
