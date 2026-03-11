Österreich verhandelt Abkommen mit Usbekistan

Bereits etwa 60 Abkommen

In den bevorstehenden Verhandlungen werde der gemeinsame Kampf gegen illegale Migration im Fokus stehen, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Abschiebungen seien Teil einer harten und gerechten Asylpolitik. Österreich hat laut dem Außenministerium etwa 60 bilaterale und EU-Rücknahmevereinbarungen (Stand 2024). Diese bestehen unter anderem mit Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Tunesien, der Türkei, Ghana, Kenia, Marokko und den Philippinen. Ab dem 12. Juni wird eine EU-weite Liste für sichere Herkunftsländer in Kraft sein, auf der unter anderem ebenfalls Länder wie Tunesien und Marokko stehen, mit denen Österreich bereits zuvor Vereinbarungen hatte. Die Mitgliedstaaten sind aber weiterhin verpflichtet, jeden Asylantrag einzeln zu prüfen.