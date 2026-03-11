UEFA prüft Spielberichte: Droht Bayern noch Ärger?

Ramos hatte nach dem Spiel allerdings auch eingeräumt, eine Verwarnung provoziert zu haben. Derartiges war von Kimmich und Co. nicht zu hören. „Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte“, sagte Kimmich und wies auf den Gegenspieler hin. „Ich glaube, wenn der nicht durchdreht, dann gibt es auch keine Gelbe Karte. Ich habe schon lange gebraucht, wollte jetzt nicht ins Pressing reinspielen. Ich habe zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wenn der nicht auf mich zustürmt, lässt der Schiri es vielleicht durchgehen.“ Absichtlich habe man sich die Verwarnung nicht abgeholt, sagte Kimmich. „Unnötiges Zeitspiel auf jeden Fall. Am Ende haben wir jetzt die Quittung, dürfen nicht mitspielen, fertig.“