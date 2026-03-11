Wie der Casinos-Platzhirsch das Monopol verteidigt

Nur zwei Länder haben noch Online-Monopol

„Einfach nur den Markt zu öffnen, ist sicher nicht die richtige Lösung. Es stimmt, dass es nur noch in zwei EU-Ländern ein Monopol gibt. Aber ein Blick in andere Länder zeigt, dass eine Marktöffnung häufig eben nicht funktioniert“, so Vorstandschef Erwin Van Lambaart, der etwa auf Schweden, die Niederlande oder Deutschland verweist. Auch die illegalen Anbieter ohne jeglichen Spielerschutz seien dort nicht eingedämmt worden. Van Lambaart sei grundsätzlich für liberalisierte Märkte, doch Glücksspiel sei ein sensibles Produkt. „Das ist nicht wie ein Kauf eines Autos oder eines Kaffees.“