Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2000 illegale Seiten

Wie der Casinos-Platzhirsch das Monopol verteidigt

Wirtschaft
11.03.2026 12:57
Die Casinos Austria sehen in der Beschränkung auf einen Anbieter einen Vorteil für die Spieler.
Die Casinos Austria sehen in der Beschränkung auf einen Anbieter einen Vorteil für die Spieler.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Der Glücksspielriese Casinos Austria will am Monopol festhalten – nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse, sondern auch zugunsten des Spielerschutzes, betont er. Dass das auf Suchtkrankheiten spezialisierte Anton-Proksch-Institut für eine Marktöffnung eintritt, versteht Vorstandschef Erwin Van Lambaart nicht: „So eine Argumentation habe ich noch nie erlebt.“

0 Kommentare

Über 2000 aktive Webseiten, die illegales Glücksspiel anbieten, verzeichnen die Casinos Austria täglich. Am einzigen legalen Angebot Win2Day geht ein großer Teil der Spieler vorbei. Trotzdem wollen die Casinos nicht am Monopol rütteln und den Markt für bisher nicht lizenzierte Online-Anbieter weiterhin nicht öffnen. Sie sprechen sich stattdessen für ein hartes IP- und Zahlungsblocking aus. Das Sperren illegaler Anbieter würde am meisten bringen.

Nur zwei Länder haben noch Online-Monopol
„Einfach nur den Markt zu öffnen, ist sicher nicht die richtige Lösung. Es stimmt, dass es nur noch in zwei EU-Ländern ein Monopol gibt. Aber ein Blick in andere Länder zeigt, dass eine Marktöffnung häufig eben nicht funktioniert“, so Vorstandschef Erwin Van Lambaart, der etwa auf Schweden, die Niederlande oder Deutschland verweist. Auch die illegalen Anbieter ohne jeglichen Spielerschutz seien dort nicht eingedämmt worden. Van Lambaart sei grundsätzlich für liberalisierte Märkte, doch Glücksspiel sei ein sensibles Produkt. „Das ist nicht wie ein Kauf eines Autos oder eines Kaffees.“

Dass sich, wie in der „Krone“ berichtet, Suchtexperten des renommierten Anton-Proksch-Instituts dafür aussprechen, mehr Anbieter zuzulassen, versteht Van Lambaart überhaupt nicht. „So eine Argumentation habe ich noch nie erlebt, das gab es auch in anderen Ländern nicht.“ Mehr Anbieter würden mit mehr Werbung, mehr Wettbewerb und aggressiveren Bonis einhergehen, beides gehe zulasten des Spielerschutzes.

Casinos-Chef Erwin Van Lambaart: „Öffnung geht zulasten des Spielerschutzes.“
Casinos-Chef Erwin Van Lambaart: „Öffnung geht zulasten des Spielerschutzes.“(Bild: GEPA)

Abgesehen vom Online-Glücksspiel werden auch die klassischen Casinos-Standorte in näherer Zukunft neu ausgeschrieben. Die 12 Casinos sollen, geht es nach dem Glücksspiel-Boss, in einem oder zwei Paketen ausgeschrieben werden, damit es zu keinem „Rosinenpicken“ bei lukrativen Spielbanken kommt. Die Casinos werden sich aber jedenfalls um alle Standorte wieder bewerben, stellt er klar.

WinWin-Standorte werden geschlossen
Von rund 20 kleinen Video-Lotterie-Terminal-Standorten (WinWin) – kleinere Automatenhallen – wird sich der Monopolist aber aller Voraussicht nach trennen müssen. Denn laut Regierungsprogramm und auch laut aktuellem Gesetzesentwurf sollen diese nicht mehr neu ausgeschrieben werden. „Das würde mit dem Verlust von 200 Arbeitsplätzen einhergehen“, so der Manager. 

Lesen Sie auch:
Um eine Lizenz bringen sich viele in Stellung.
Es geht um Milliarden
Post steigt aus Bieterrennen für Lotterien aus
05.03.2026
Neue Umfrage zeigt
Oft unbewusst: Ein Viertel spielt online illegal
24.02.2026
Schwarzmarkt riesig
Halbe Milliarde Euro für illegales Glücksspiel
06.01.2026

Koalition will Ergebnis bis Ende März
Die nächsten Wochen verhandeln die drei Koalitionsparteien noch um die Zukunft des Glücksspielmarkts. ÖVP und Neos tendieren eher zu einer Liberalisierung, die SPÖ will am Monopol festhalten. Langsam läuft der Regierung aber auch die Zeit davon. Die Ausschreibung ist längst überfällig, die bestehenden Lizenzen müssen bereits sicher verlängert werden. Die geplante Schaffung einer unabhängigen Glücksspielbehörde wird zudem noch einige Zeit dauern – bis Sommer sollen die Würfel aber gefallen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
11.03.2026 12:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Wirtschaft
„Forbes“-Schätzung
Musk auf dem Weg zum weltweit ersten Billionär
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
2000 illegale Seiten
Wie der Casinos-Platzhirsch das Monopol verteidigt
Drei Gläubiger
5,7 Millionen Euro Schulden: Bauträger ist pleite
WKV-Präsident erfreut
„Gute Infrastruktur stärkt Wettbewerbsfähigkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf