Schock bei Rotjacken

Nach Murrays Notfall: Keine KAC-Spiele diese Woche

Kärnten
11.03.2026 12:31
(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Die Play-off-Serie zwischen KAC und Fehervar wird vorerst ausgesetzt. Alle möglichen Partien der Rotjacken für diese Woche sind abgesagt. In den nächsten Tagen wird entschieden, wie es weitergehen soll. Frühestmöglicher Spieltermin ist kommenden Montag. Auch der Modus ist noch offen.

0 Kommentare

In Klagenfurt und in der Eishockey-Familie weit über Österreichs Grenzen hinaus, herrscht nach wie vor große Bestürzung. Ein Schockzustand, der noch lange anhalten wird. Die beklemmenden Bilder der Wiederbelebungsmaßnahmen bei Jordan Murray haben sich in vielen Köpfen eingebrannt.

