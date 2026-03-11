„Ist die Höchststrafe für jeden Spitzensportler“

„Nein! Das Warten ist die Höchststrafe für Sportler“, seufzt der Radprofi, dessen Fokus auf einer schnellen Genesung liegt. Für ihn hat es nun Priorität, Ende April wieder in das Renngeschehen einsteigen zu können. „Die erste Saisonhälfte wird mit der Reha komplex, vieles muss noch besprochen werden. Der Giro d’Italia war für mich kein Thema.“