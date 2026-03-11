„Ist die Höchststrafe für jeden Spitzensportler“

Motiviert startet World-Tour-Radprofi Alexander Hajek in eine weitere Saison mit Red Bull-Bora-hansgrohe. Nach einem starken Saisonauftakt folgte eine Zwangspause: Der Niederösterreicher kam in Andalusien schwer zu Sturz. Das Saisonziel, die Vuelta, bleibt aber weiterhin im Fokus, wie Hajek der „Krone“ im Gespräch verriet.
Unverhofft kommt bekanntlich oft. Für Alexander Hajek, dem einzigen Österreicher beim World-Tour-Team von Red Bull Bora Hansgrohe, kam ein Kurvenausgang bei der Andalusien-Rundfahrt besonders unverhofft ...
Dort kam der 22-Jährige schwer zu Sturz, brach sich das linke Schlüsselbein. Es ragte regelrecht aus der Schulter heraus. „Es war fast ein offener Bruch. Ich bin in der Kurve weggerutscht, konnte nichts mehr machen“, verriet der Hainburger, dessen Saison nun Kopf steht.
„Giro d’Italia kein Thema“
Zwar verlief die Operation gut, Komplikationen gab es dafür schon im Vorfeld: „Ich musste eine Woche warten, bis ich in den OP konnte. Schuld war eine alte Verletzung.“ Abwarten und Teetrinken zählt also nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen?
„Nein! Das Warten ist die Höchststrafe für Sportler“, seufzt der Radprofi, dessen Fokus auf einer schnellen Genesung liegt. Für ihn hat es nun Priorität, Ende April wieder in das Renngeschehen einsteigen zu können. „Die erste Saisonhälfte wird mit der Reha komplex, vieles muss noch besprochen werden. Der Giro d’Italia war für mich kein Thema.“
Und wie schaut es mit der zweiten Jahreshälfte aus? „Ich hoffe, dass meine Saisonziele dadurch nicht in Gefahr geraten.“
Mit der Vuelta a España im August wartet ein besonderes Schmankerl auf Hajek: „Es ist mein erster Start bei einer Grand Tour – dem sollte hoffentlich nichts im Weg stehen.“
