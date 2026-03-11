Was misst eine Smartwatch, wenn man stirbt?

Ob sonst noch GPS-Daten sichergestellt wurden, bzw. ob H. vermute, dass es noch welche in der Uhr verborgen gebe, will FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker wissen? „Habe ich gesucht, aber nichts gefunden. Im Zeitraum des Todes von Christian Pilnacek gebe es „keine GPS-Aufzeichnung, da diese nicht eingeschaltet war“.

Befehlseingabe-Protokoll gelöscht

ÖVP-Abgeordneter Thomas Elian fragte auch nach dem Laptop von Christian Pilnacek, der über Umwege zur WKStA gelangte. Hier habe er festgestellt, dass die Powershell-History – also die Historie von Befehlseingaben – bewusst gelöscht worden. Das sei „eine gängige Methode, um Spuren, die man hinterlassen hätte, zu löschen“, so der IT-Experte. Die Analyse habe zudem ergeben, dass USB-Sticks an den nicht durch ein Passwort geschützten Laptop angesteckt worden seien und auf Daten zugegriffen wurde. Welche das waren, habe er sich angesichts der „schieren Masse“ nicht merken können.