Meistertitel als Ziel

Kärntner in Schweden vor Vertragsverlängerung

Kärnten
11.03.2026 12:57
Johannes Neumann durfte sich auch bei den Profis von Rögle schon am Eis präsentieren.
Johannes Neumann durfte sich auch bei den Profis von Rögle schon am Eis präsentieren.(Bild: Johannes Neumann/Bildbray, Niclas Jonsson)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Nach dem Nationalteam-Debüt warten auf den Kärntner Eishockey-Crack Johannes Neumann (19) die Play-offs in Schweden. Der Vertrag des Studenten in Rögle steht vor der Verlängerung. 

0 Kommentare

Seit vier Jahren spielt der Villacher Johannes Neumann beim schwedischen Top-Klub Rögle im Nachwuchs. Wegen guter Leistungen durfte der 19-Jährige heuer sogar schon dreimal bei den Erwachsenen in der Meisterschaft einlaufen – woraufhin ihn Österreichs-Teamchef Roger Bader im Februar dann erstmals ins Team für den Nationencup in Oslo holte.

Tor beim Debüt
Beim Debüt steuerte er beim 4:1 über Ungarn einen Treffer bei. „Da ging für mich ein Traum in Erfüllung. Bernd Wolf hat mir nach dem Match sogar den Tor-Puck gegeben – der hat jetzt in Schweden in meinem Zimmer auf der Kommode einen Ehrenplatz.“

Sechs Tore, 14 Assists
Die guten Auftritte in Rot-Weiß-Rot gaben dem Stürmer viel Selbstvertrauen für die U20-Meisterschaft in Schweden. Insgesamt hält er bei sechs Toren und 14 Assists. „Ich spiele viel, die Leistung passt. Nur vorm Tor muss ich kaltblütiger werden. Die Chancen für mehr Treffer sind da“, gibt sich Neumann (der heuer auch bei der U20-WM Kapitän von Österreich war) selbstkritisch.

U20-Titel ist das Ziel
In der Meisterschaft kam man als Dritter des Grunddurchgangs der „Süd-Division“ in die Play-offs, trifft da ab Samstag auf die Malmö Redhawks. „Schön wäre es, die Krone zu holen. Ein Titel hier in Schweden fehlt mir noch!“

Vertrag läuft aus
Nach der Saison läuft Joes Vertrag in Rögle aus. „Es ist geplant, dass ich bleibe und der Kontrakt verlängert wird. Ich trainiere im Sommer mit der Kampfmannschaft mit, soll dann in die 2. Liga verliehen werden.“ Eine Rückkehr nach Österreich ist noch kein Thema – auch wenn es zwei Teams gibt, die an ihm dran sind.

Englisch-Student
Am Eis ist der Kärntner ein fleißiger Arbeiter, trainiert viel – diese Tugenden weist er auch privat auf. Im letzten Jahr hat Johannes ein Englisch-Studium begonnen. „Ich habe neben dem Eishockey genügend Zeit und möchte mich unbedingt weiterbilden.“

Kärnten
11.03.2026 12:57
Kärnten

