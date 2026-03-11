Kärntner in Schweden vor Vertragsverlängerung

Vertrag läuft aus

Nach der Saison läuft Joes Vertrag in Rögle aus. „Es ist geplant, dass ich bleibe und der Kontrakt verlängert wird. Ich trainiere im Sommer mit der Kampfmannschaft mit, soll dann in die 2. Liga verliehen werden.“ Eine Rückkehr nach Österreich ist noch kein Thema – auch wenn es zwei Teams gibt, die an ihm dran sind.