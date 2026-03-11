„Als Jurist könnte ich nicht Volleyball spielen“

Der UVC Graz kämpft nach dem sensationellen Cupsieg aktuell in der Liga um den nächsten Titel. Dazu muss im Viertelfinale aber die Hürde Waldviertel genommen werden. Mit Ulve Steidl ist ein studierter Jurist dabei, der jedoch beruflich einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat und eigentlich seine Karriere auch schon beendet hatte.