„Als Jurist könnte ich nicht Volleyball spielen“

Promi verurteilt: „Geniere mich für Auszucker!“
Verleumdung, Drohung
Der UVC Graz kämpft nach dem sensationellen Cupsieg aktuell in der Liga um den nächsten Titel. Dazu muss im Viertelfinale aber die Hürde Waldviertel genommen werden. Mit Ulve Steidl ist ein studierter Jurist dabei, der jedoch beruflich einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat und eigentlich seine Karriere auch schon beendet hatte.
Boah, ich weiß gar nicht, wie oft ich eigentlich schon aufgehört habe“, lacht Ulve Steidl. „Zweimal ganz sicher. Beziehungsweise habe ich ein Jahr pausiert.“ Zwischenzeitlich war er in einer dieser Pausen Co-Trainer bei den Damen vom UVC Graz. „Dann bin ich doch wieder reingerutscht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.