Die zwei Baumeister des Altacher Erfolges

Promi verurteilt: „Geniere mich für Auszucker!“
Verleumdung, Drohung
Sportdirektor Philipp Netzer und Sportkoordinator Eric Orie haben in Altach eine neue Ära eingeleitet. Kontinuität ist das oberste Gebot bei Spielern und auch bei Trainern. Das wurde in der jüngsten Vergangenheit nun mit den ersten Erfolgen belohnt.
Zwei, die sich gut verstehen, haben dem Ländle-Bundesligisten Altach ein neues, erfolgreicheres Gesicht verpasst. Mit akribischer Arbeit und großem Wissen haben Sportdirektor Philipp Netzer und Sportkoordinator Eric Orie den Fastabsteiger der letzten vier Saisonen so geformt, dass man in der laufenden Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.