Die zwei Baumeister des Altacher Erfolges

Zwei, die sich gut verstehen, haben dem Ländle-Bundesligisten Altach ein neues, erfolgreicheres Gesicht verpasst. Mit akribischer Arbeit und großem Wissen haben Sportdirektor Philipp Netzer und Sportkoordinator Eric Orie den Fastabsteiger der letzten vier Saisonen so geformt, dass man in der laufenden Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun hat.