Seyfried brilliert in historischem Drama

Die „Shakers“ sind einer der faszinierendsten Fanatiker der US-Geschichte: Rituellen Tänze bis zur Ekstase, die damals undenkbare Forderung von Gleichberechtigung und ihr politischer Einfluss – etwa auf Theodore Roosevelt – faszinieren bis heute.
Im neuen Historien-Drama The Testament of Ann Lee schlüpft Amanda Seyfried in die Rolle der charismatischen Gründerin Ann Lee, die von ihren Anhängern als weibliche Wiedergeburt Christi verehrt wurde. Die preisgekrönte Regisseurin Mona Fastvold („Der Brutalist“) erzählt darin die außergewöhnliche, wahre Geschichte einer religiösen Bewegung, die soziale Gleichheit und die Gleichberechtigung der Geschlechter predigte – damals eine radikale Vision. Zugleich für striktes Zölibat eintrat und auch für einige Erfindungen sowie wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich war.
Der Film fängt sowohl die ekstatische Spiritualität als auch die inneren Konflikte der Gemeinschaft eindrucksvoll ein. Mehr als ein Dutzend historischer Shaker-Hymnen werden dabei neu interpretiert: Choreografiert von Celia Rowlson‑Hall („Vox Lux“) und musikalisch umgesetzt vom Oscar-prämierten Komponisten Daniel Blumberg.
Schon jetzt überschlagen sich in Hollywood die Kritiken: Die Nominierungen für namhafte Preise, wie Golden Globes oder Critics‘ Choice Awards sprechen für sich. Vor allem Amanda Seyfrieds intensive Darstellung der religiösen Visionärin gilt als eine der stärksten Leistungen ihrer Karriere.
„The Testament of Ann Lee“ ist ab sofort im Kino zu sehen. Ein erster Eindruck und Backstage-Momente sehen Sie im Video.
