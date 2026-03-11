Seyfried brilliert in historischem Drama

Schon jetzt überschlagen sich in Hollywood die Kritiken: Die Nominierungen für namhafte Preise, wie Golden Globes oder Critics‘ Choice Awards sprechen für sich. Vor allem Amanda Seyfrieds intensive Darstellung der religiösen Visionärin gilt als eine der stärksten Leistungen ihrer Karriere.

„The Testament of Ann Lee“ ist ab sofort im Kino zu sehen. Ein erster Eindruck und Backstage-Momente sehen Sie im Video.