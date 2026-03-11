Zwei Verdächtige im Mordfall Esme E. festgenommen

Der Fall sorgte für Bestürzung: Im Jahr 2024 wurde die Cafe-Betreiberin Esme E. tot am deutschen Bodenseeufer aufgefunden. Von den Tätern fehlte jede Spur, nun wurden zwei Tatverdächtige festgenommen.
Am 22. Juli 2024 begegnete Esme E. (70) ihren Mördern am Bodenseeufer zwischen Kressbronn und Nonnenhorn (D), unweit der Grenze zu Vorarlberg. Eineinhalb Jahre später klickten endlich die Handschellen für zwei Tatverdächtige. Bereits Anfang Februar 2026 hatte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Mordes erlassen.
Zweiter Verdächtiger stellte sich freiwillig
Nach den intensiven Fahndungsbemühungen der Polizei wurde erst ein 53-jähriger rumänischer Tatverdächtiger festgenommen. Am 10. März stellte sich schließlich der zweite Tatverdächtige, ein 30-jähriger, ebenfalls aus Rumänien stammender Mann, freiwillig bei der Polizei in Lindau. Auch er wurde festgenommen.
Die beiden Männer stehen in dringendem Verdacht, Esme E. unter Gewaltanwendung getötet und ihr dann die Tageseinnahmen des Cafés geraubt zu haben. Zahlreiche gesicherte Spuren brachten die Polizei auf die Spuren der beiden Männer.
Hinweise weiterhin erbeten
Zur weiteren Aufklärung des Falls bittet die Kriminalpolizei erneut um sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen. Diese haben markante Tattoos an den Armen und bewegten sich im Bereich Kressbronn und Nonnenhorn, insbesondere in der Uferstraße. Vermutlich waren sie mit einem Kastenwagen mit deutscher Zulassung oder einem Audi mit deutschem Ausfuhrkennzeichen in diesem Bereich unterwegs.
Unbekannt ist bislang, ob sich weitere Personen bei ihnen befanden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Kempten entgegengenommen.
