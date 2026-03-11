Zwei Verdächtige im Mordfall Esme E. festgenommen

Hinweise weiterhin erbeten

Zur weiteren Aufklärung des Falls bittet die Kriminalpolizei erneut um sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen. Diese haben markante Tattoos an den Armen und bewegten sich im Bereich Kressbronn und Nonnenhorn, insbesondere in der Uferstraße. Vermutlich waren sie mit einem Kastenwagen mit deutscher Zulassung oder einem Audi mit deutschem Ausfuhrkennzeichen in diesem Bereich unterwegs.