Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod am Bodensee

Zwei Verdächtige im Mordfall Esme E. festgenommen

Vorarlberg
11.03.2026 13:06
Am deutschen Bodenseeufer wurde die Leiche von Esme E. gefunden.
Am deutschen Bodenseeufer wurde die Leiche von Esme E. gefunden.(Bild: Dietmar Stiplovsek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Fall sorgte für Bestürzung: Im Jahr 2024 wurde die Cafe-Betreiberin Esme E. tot am deutschen Bodenseeufer aufgefunden. Von den Tätern fehlte jede Spur, nun wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. 

0 Kommentare

Am 22. Juli 2024 begegnete Esme E. (70) ihren Mördern am Bodenseeufer zwischen Kressbronn und Nonnenhorn (D), unweit der Grenze zu Vorarlberg. Eineinhalb Jahre später klickten endlich die Handschellen für zwei Tatverdächtige. Bereits Anfang Februar 2026 hatte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Mordes erlassen. 

Zweiter Verdächtiger stellte sich freiwillig
Nach den intensiven Fahndungsbemühungen der Polizei wurde erst ein 53-jähriger rumänischer Tatverdächtiger festgenommen. Am 10. März stellte sich schließlich der zweite Tatverdächtige, ein 30-jähriger, ebenfalls aus Rumänien stammender Mann, freiwillig bei der Polizei in Lindau. Auch er wurde festgenommen. 

Die beiden Männer stehen in dringendem Verdacht, Esme E. unter Gewaltanwendung getötet und ihr dann die Tageseinnahmen des Cafés geraubt zu haben. Zahlreiche gesicherte Spuren brachten die Polizei auf die Spuren der beiden Männer. 

Lesen Sie auch:
Die deutsche Polizei hofft, dass jemanden ein solcher Sneaker aufgefallen ist. 
Polizei sucht
Wo steckt der Sneaker von Mordopfer Esme E.?
01.09.2024

Hinweise weiterhin erbeten
Zur weiteren Aufklärung des Falls bittet die Kriminalpolizei erneut um sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen. Diese haben markante Tattoos an den Armen und bewegten sich im Bereich Kressbronn und Nonnenhorn, insbesondere in der Uferstraße. Vermutlich waren sie mit einem Kastenwagen mit deutscher Zulassung oder einem Audi mit deutschem Ausfuhrkennzeichen in diesem Bereich unterwegs.

Unbekannt ist bislang, ob sich weitere Personen bei ihnen befanden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Kempten entgegengenommen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.03.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 14°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
7° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Vorarlberg
„Eine Ehre“
Vorarlbergerin ist jetzt „Tatort“-Kommissarin!
Tod am Bodensee
Zwei Verdächtige im Mordfall Esme E. festgenommen
Krone Plus Logo
Netzer & Orie
Die zwei Baumeister des Altacher Erfolges
Unterstützung
Freiwillige Helfer für Kinder-Lerncafé gesucht
WKV-Präsident erfreut
„Gute Infrastruktur stärkt Wettbewerbsfähigkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf