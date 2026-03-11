„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“

„Bundesrat in der Praxis keinen Nutzen“

Kritik übt die Partei am Bundesrat. Dieser kostet rund neun Millionen Euro pro Jahr, bringe aber kaum Mehrwert. Die NEOS sprechen sich daher weiterhin für eine Abschaffung aus – auch wenn es dafür derzeit keine politische Mehrheit gibt. Shetty: „Der Bundesrat ist historisch gewachsen, hat in der Theorie eine Funktion, in der Praxis keine. Kostet fast neun Millionen Euro pro Jahr, bringt aber null Nutzen.“