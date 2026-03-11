Vorteilswelt
Shetty zu ORF-Spitze:

„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“

Innenpolitik
11.03.2026 13:40
krone.tv
Von krone.tv

Ein Jahr Dreierkoalition – die NEOS-Klubchef Yannik Shetty zieht im krone.tv-Talk Bilanz: Reformen im Bildungs- und Energiesystem stehen auf der Agenda, der Bundesrat soll abgeschafft werden, und beim ORF soll künftig Qualifikation wichtiger sein als Parteibuch. Außerdem beobachtet die Partei die steigenden Spritpreise genau und fordert nachhaltige Maßnahmen.

Ein Jahr Dreierkoalition – für die NEOS fällt die Bilanz positiv aus. Trotz schwieriger Budgetlage habe man bereits wichtige Schritte gesetzt, etwa bei der Sanierung des Staatshaushalts und im Bildungsbereich. Jetzt müsse es aber verstärkt um große Reformen gehen, etwa bei Energie, Gesundheit und Bildung.

„Bundesrat in der Praxis keinen Nutzen“
Kritik übt die Partei am Bundesrat. Dieser kostet rund neun Millionen Euro pro Jahr, bringe aber kaum Mehrwert. Die NEOS sprechen sich daher weiterhin für eine Abschaffung aus – auch wenn es dafür derzeit keine politische Mehrheit gibt. Shetty: „Der Bundesrat ist historisch gewachsen, hat in der Theorie eine Funktion, in der Praxis keine. Kostet fast neun Millionen Euro pro Jahr, bringt aber null Nutzen.“

Auch die zuletzt stark gestiegenen Spritpreise beobachtet die Regierung genau. Maßnahmen würden derzeit geprüft, man wolle aber keine kurzfristigen Lösungen beschließen, die später neue Budgetprobleme verursachen könnten.

Thema im Interview waren zudem die Turbulenzen rund um den ORF nach dem Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann. Die NEOS fordern künftig ein transparentes Auswahlverfahren für die ORF-Spitze. Entscheidend müsse die Qualifikation sein – „es soll zählen, was man kann, nicht wen man kennt“.

Das ganze Interview sehen Sie im Video oben!

