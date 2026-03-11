Vorteilswelt
R. Schimanek angeklagt

Wiederbetätigung durch Ex-Rosenkranz-Büroleiter?

Gericht
11.03.2026 09:51
Das Landesgericht in Krems ist Schauplatz des Prozesses gegen René Schimanek.
Das Landesgericht in Krems ist Schauplatz des Prozesses gegen René Schimanek.(Bild: P. Huber)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Der frühere Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), René Schimanek, muss sich am Mittwoch in Krems vor Geschworenen verantworten. Es geht um einen Satz und ein Symbol auf der Parte seines Vaters. „Wiederbetätigung“, sagt die Staatsanwältin. „Ein Lebensbaum“, der Angeklagte.

0 Kommentare

Großer Rummel am Mittwoch im Landesgericht Krems (NÖ). René Schimanek, der ehemalige Büroleiter von FPÖ-Politiker Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, sitzt wegen des Vorwurfs der nationalsozialistischen Wiederbetätigung vor den Geschworenen.

NS-Devotionalien im Forsthaus
Es geht um die Veröffentlichung der Todesanzeige seines Vaters, Hans-Jörg Schimanek sen., im Dezember 2025. Auf der Parte stand das Zitat „und ewig lebt der Toten Tatenruhm“, dazu war groß eine „Irminsul“ abgebildet – laut Staatsanwältin ist die Rune aus dem Mittelalter auch das Symbol der SS-Forschungseinrichtung „Deutsches Ahnenerbe“. Die Staatsanwältin führt zu Prozessbeginn aus, dass in Schimaneks Forsthaus in Langenlois (NÖ), das die Familie seit vielen Jahren nützt, zahlreiche NS-Devotionalien gefunden worden seien. Das Verfahren diesbezüglich wurde eingestellt, weil nicht festgestellt werden konnte, ob diese tatsächlich dem Angeklagten gehören. 

Er hätte das Wissen über nationalsozialistische Zeichen und Symbole, ist die Anklägerin überzeugt. „Er ist in diesem Bereich sehr wohl versiert“, zitiert sie eine E-Mail aus 2010, die ebenfalls von rechtsextremer Gesinnung zeuge. Auch geht sie auf Schimaneks Familie ein: „Der Bruder ist ein verurteilter Neonazi, die Neffen sind in Deutschland als Mitgründer der rechtsextremen Gruppierung ,Sächsische Separatisten´ angeklagt.“

Anklage ist laut Verteidiger „ein Blödsinn“
„Ich bin seit Jahrzehnten Strafverteidiger. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal wegen so einem Blödsinn vorm Schwurgericht stehen würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten“, sagt Schimaneks Verteidiger Werner Tomanek in seinem Plädoyer. „Auch in Krems ist die Sippenhaftung abgeschafft worden“, führt er weiter aus. Und zur inkriminierten Parte: „Mein Mandant hat das im Sinne seines Vaters und im Auftrag seines Vaters so angefertigt. Hätte er sich auch nur irgendwie dabei gedacht, dass das etwas Verbotenes sein könnte, hätte er sie niemals so gestaltet.“ Auch habe er recherchiert und der „Irminsul“ scheine nirgendwo als verbotenes Symbol auf. 

Die Devotionalien aus dem Forsthaus.
Die Devotionalien aus dem Forsthaus.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Recherche in Büchern
Schimanek, der in Langenlois FPÖ-Stadtrat ist, rechtfertigt sich vor der Richterin so: „Das war ein Lebensbaumsymbol für meinen Vater.“ – „Hatte es Bezug auf NS-Zeit für ihn?“, fragt Frau Rat. Antwort: „In keinster Weise. Sie können mir glauben, aufgrund meiner Funktionen für die Freiheitliche Partei, dass ich mir außergewöhnlich viele Gedanken gemacht habe.“ Im Netz habe er nicht gegoogelt, sich aber in Büchern aus der Bibliothek seines Vaters informiert. Den Satz habe er aus folgendem Grund gewählt: „Es ist ein würdiger Spruch, der die Leistungen meines Vaters würdig darstellt“, argumentiert er. Auch hier sehe er definitiv keinen nationalsozialistischen Zusammenhang.

Im Laufe des Vormittags werden noch Zeugen befragt. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

