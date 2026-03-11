Wiederbetätigung durch Ex-Rosenkranz-Büroleiter?

Anklage ist laut Verteidiger „ein Blödsinn“

„Ich bin seit Jahrzehnten Strafverteidiger. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mal wegen so einem Blödsinn vorm Schwurgericht stehen würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten“, sagt Schimaneks Verteidiger Werner Tomanek in seinem Plädoyer. „Auch in Krems ist die Sippenhaftung abgeschafft worden“, führt er weiter aus. Und zur inkriminierten Parte: „Mein Mandant hat das im Sinne seines Vaters und im Auftrag seines Vaters so angefertigt. Hätte er sich auch nur irgendwie dabei gedacht, dass das etwas Verbotenes sein könnte, hätte er sie niemals so gestaltet.“ Auch habe er recherchiert und der „Irminsul“ scheine nirgendwo als verbotenes Symbol auf.